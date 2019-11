Mercado Libre anticipó que ofrecerá descuentos en celulares de alta gama, electrodomésticos, calzado y herramientas, entre otros. Por su parte, Linio, la plataforma adquirida por Falabella, adelantó que tendrá 60% off en electrodomésticos, TV, audio y video, 50% off en belleza, salud y hogar, 40% off en computación, celulares y videojuegos y 30% en juguetes y artículos para niños y bebés.