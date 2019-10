“En estos años, a aquellos que querían producir le hicieron todo difícil. El dueño de la fábrica me contaba que en 2015 pagaba la décima parte de energía de lo que paga hoy. Las facturas en gas vienen directamente en dólares y que hoy produce un 30% menos que en 2015. Eso le pasó a la industria argentina y no podemos dejar que siga pasando. La gran diferencia es que nosotros creemos que en Argentina no se debe especular financieramente. Hay que invertir, arriesgar y, al mismo tiempo, poner en marcha más máquinas que empleen a más personas”, indicó el presidente electo.