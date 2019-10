A su vez, Norberto Taranto, otro jugador fuerte del mercado de reposición, aseguró que “este año está siendo malísimo, con una caída de ventas en este mercado del 25% respecto del 2018” . En relación con el 2015, año que considera “normal”, la merma asciende al 40%. “La gente estira mucho el mantenimiento del vehículo por un tema de poder adquisitivo. Estira la reparación del motor; si no es por rotura, no lo repara . Aquel que tiene embragues gastados lo va estirando hasta que no pueda más”, afirmó el empresario, fabricante de piezas de motor, embragues, artículos de suspensión y tornillos de motor.