¿Cierran 54 empresas por día como era el promedio oficial hasta agosto? Es muy probable que no: el número es necesariamente mucho más alto y desde varios sectores ya surge la tremenda cifra de 100 diarias. ¿Se puede estimar ese dato? Como se dijo, la pendiente de la macroeconomía no puede menos que acelerar la mortandad empresaria. No hay que olvidar que un 35% de la economía Argentina esta informalizada.