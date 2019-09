- Yo entiendo que haya gente que le tiene miedo a las arañas, pero no es un miedo verdadero. La Argentina, a pesar de que comete uno y otro error, no comete los mismos que en el pasado. La realidad es que es un temor atávico, no realista, y no del conocimiento verdadero que tiene la gente . Todos dicen: ‘Vuelve Cristina’. Puede ser; no digo que no. Pero Alberto Fernández fue el que se peleó con ella. Martín Redrado fue el que se peleó con ella . El puesto de presidente de un país como la Argentina es poderosísimo, por eso es tan peligroso.