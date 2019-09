González, en una entrevista con la Agencia Paco Urondo, afirmó el fin de semana que "Cristina Kirchner no puede ser una mera vicepresidenta y esto Alberto Fernández no lo puede ignorar". El intelectual dijo que "fue ella quien abrió paso a esta nueva etapa" y que la ex mandataria "ocupa dos lugares: el primero es simbólico y el segundo táctico-político". También pidió una "reescritura de la historia" que "incorpore una valoración positiva de la guerrilla de los 70".