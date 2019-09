Entre sus declaraciones más destacadas se encuentran críticas al Poder Ejecutivo por no garantizar la independencia del Banco Central -manifestado en los cambios de metas de inflación el 28 de diciembre de 2017-; la decisión de implementar una política fiscal gradualista que no obstante aumentó el déficit en 2016; la decisión de Luis Caputo de rescatar las Lebac pero no licitar un monto de divisas equivalente; y lo que consideró una baja demasiado abrupta de tasas por parte del actual titular del BCRA, Guido Sandleris, durante los primeros meses de 2018.