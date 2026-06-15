España

Corinna Larsen pone a la venta dos de las joyas que le regaló el rey Juan Carlos I y que están valoradas en más de 1 millón de euros

La empresaria habría vendido una pulsera y un anillo vinculados al rey emérito por un importe muy inferior al valor con el que fueron tasados hace años

Guardar
Google icon
Juan Carlos I y Corinna (Foto: Sky)
Juan Carlos I y Corinna (Foto: Sky)

Más de una década después de que su relación con Juan Carlos I ocupara titulares dentro y fuera de España, Corinna Larsen vuelve a situarse en el foco mediático. En esta ocasión, no por una declaración pública ni por un nuevo episodio judicial, sino por una operación que afecta directamente a dos de las piezas de joyería más comentadas de su colección personal.

Según publica La Razón, la empresaria alemana habría decidido vender de forma discreta varias joyas de gran valor, entre ellas dos regalos que recibió durante su relación con el rey emérito. La intención era que la transacción pasara desapercibida, ya que las piezas figuraban en el catálogo de venta como pertenecientes a una “distinguida lady europea”, sin hacer referencia a su verdadera propietaria.

PUBLICIDAD

Rey Juan Carlos y Corinna Larsen
El rey Juan Carlos y Corinna Larsen.

Sin embargo, la identidad de las joyas no tardó en salir a la luz gracias al trabajo de especialistas como David Rato, responsable del perfil especializado Spanish Royal Jewels, que relacionó las piezas con imágenes y apariciones públicas de Corinna Larsen durante los años de su romance con Juan Carlos I.

Una pulsera y un anillo con historia

Entre las joyas que habrían cambiado de manos destaca una llamativa pulsera de diamantes de la histórica joyería madrileña Aldao. Se trata de la misma pieza que Larsen lució en una conocida portada de revista en la que habló abiertamente de su relación con el entonces jefe del Estado.

PUBLICIDAD

Brazalete de Corinna Larsen que le regaló Juan Carlos I. (Bonhams)
Brazalete de Corinna Larsen que le regaló Juan Carlos I. (Bonhams)

En su momento, el presidente del Instituto Gemológico Español, Jesús Yanes, explicó a Vanitatis que podría tratarse de una pulsera de platino con diez diamantes talla esmeralda cuyo valor alcanzaría entre 1,5 y 2 millones de dólares. Sin embargo, según la información publicada por La Razón, su precio final de venta habría superado ligeramente los 170.000 euros.

La segunda pieza identificada sería un anillo también firmado por Aldao, presidido por un diamante de más de ocho quilates y medio. Diversas informaciones sostienen que habría sido utilizado por Juan Carlos I para pedir matrimonio a Corinna Larsen, aunque esa circunstancia nunca ha sido confirmada oficialmente. Pese a que en el pasado se llegó a valorar en más de un millón de euros, la venta se habría cerrado por una cantidad inferior a los 120.000 euros.

Anillo de compromiso que Juan Carlos I le regaló a Corinna. (Royal Hunt)
Anillo de compromiso que Juan Carlos I le regaló a Corinna. (Royal Hunt)

En conjunto, ambas operaciones habrían reportado a Larsen alrededor de 280.000 euros, una cifra muy alejada de las estimaciones que durante años acompañaron a estas exclusivas joyas.

Una colección de lujo

Las dos piezas no son las únicas joyas que han llamado la atención del entorno de Corinna Larsen a lo largo del tiempo. En anteriores apariciones públicas también ha lucido pendientes de la firma francesa Van Cleef & Arpels, así como relojes de alta gama de marcas como Audemars Piguet o Bulgari.

Especialmente conocido es el modelo Royal Oak de Audemars Piguet, una de las firmas preferidas de Juan Carlos I, además del Serpenti Tubogas de Bulgari, elaborado en acero y oro rosa con diamantes engastados.

Juan Carlos I y Corinna en una foto tomada en la casa de La Angorrilla, en Madrid (Foto: Sky)
Juan Carlos I y Corinna en una foto tomada en la casa de La Angorrilla, en Madrid (Foto: Sky)

La supuesta venta de estas joyas reabre inevitablemente el interés por una relación que durante años ocupó titulares y que sigue despertando expectación cada vez que alguno de sus protagonistas vuelve a estar de actualidad.

Temas Relacionados

Casa Real EspañaCasas RealesRealezaJuan Carlos IEspaña-entretenimientoCorazón y Estilo EspañaEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Zapatero pide a la Audiencia Nacional aplazar su comparecencia

El expresidente del Gobierno tiene previsto declarar como investigado el 18 y 19 de junio

Zapatero pide a la Audiencia Nacional aplazar su comparecencia

La UCO encuentra entre los papeles de Santos Cerdán un escrito en el que Leire Díez apunta a su presunto liderazgo

El documento, localizado también en dispositivos del exsecretario de Organización del PSOE, recoge referencias al excomisario Villarejo o Francisco Martínez Vázquez

La UCO encuentra entre los papeles de Santos Cerdán un escrito en el que Leire Díez apunta a su presunto liderazgo

Madrid amplía las pruebas para obtener la licencia de conductor VTC: 3.650 nuevas plazas en 10 convocatorias

El Gobierno autonómico estima que alrededor de 18.000 profesionales deberán disponer de esta autorización para ejercer su actividad en la región

Madrid amplía las pruebas para obtener la licencia de conductor VTC: 3.650 nuevas plazas en 10 convocatorias

Los médicos comienzan su última huelga contra Sanidad antes del verano: “Es un ministerio solo contra el mundo”

Los sindicatos han prometido paralizar las movilizaciones en el periodo estival, pero reiniciarán los paros en septiembre

Los médicos comienzan su última huelga contra Sanidad antes del verano: “Es un ministerio solo contra el mundo”

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2

Como cada lunes, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Zapatero pide a la Audiencia Nacional aplazar su comparecencia

Zapatero pide a la Audiencia Nacional aplazar su comparecencia

La UCO encuentra entre los papeles de Santos Cerdán un escrito en el que Leire Díez apunta a su presunto liderazgo

PSOE y Sumar anuncian un acuerdo sobre la ‘ley mordaza’ para derogar los delitos de ofensas religiosas y contra la Corona

El Gobierno celebra el acuerdo de paz entre EEUU e Irán, pero aparca la idea de mandar barcos españoles para reabrir el estrecho de Ormuz

Begoña Gómez se enfrenta a su cita judicial más importante: el juez Peinado quiere acelerar hacia el juicio oral y la Fiscalía insiste en archivar la causa

ECONOMÍA

Madrid amplía las pruebas para obtener la licencia de conductor VTC: 3.650 nuevas plazas en 10 convocatorias

Madrid amplía las pruebas para obtener la licencia de conductor VTC: 3.650 nuevas plazas en 10 convocatorias

Renfe critica que la Comunidad de Madrid exija empadronamiento para el abono transporte: “La medida genera desigualdades y segregación”

Comprar una casa en verano puede ser una buena opción: estas son las principales razones, según los expertos

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

La Operación Paso del Estrecho 2026, que conecta España y Marruecos, arranca con previsiones récord: claves de esta edición y principales puertos

DEPORTES

Burela, el pueblo gallego que vivirá el España-Cabo Verde como un derbi de familia

Burela, el pueblo gallego que vivirá el España-Cabo Verde como un derbi de familia

España, el campeón menos goleador de un mundial: ocho goles en siete partidos

A qué hora y dónde ver España-Cabo Verde: la Selección española comienza su andadura en el Mundial 2026

España vs Cabo Verde, en directo: minuto a minuto del partido debut de la Selección española en el Mundial 2026

Es oficial | Cucurella, nuevo jugador del Real Madrid: 55 millones de euros, 6 temporadas y un golpe a Barcelona, Atlético... y Xabi Alonso