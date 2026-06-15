Corinna Larsen pone a la venta dos de las joyas que le regaló el rey Juan Carlos I y que están valoradas en más de 1 millón de euros

Juan Carlos I y Corinna (Foto: Sky)

Más de una década después de que su relación con Juan Carlos I ocupara titulares dentro y fuera de España, Corinna Larsen vuelve a situarse en el foco mediático. En esta ocasión, no por una declaración pública ni por un nuevo episodio judicial, sino por una operación que afecta directamente a dos de las piezas de joyería más comentadas de su colección personal.

Según publica La Razón, la empresaria alemana habría decidido vender de forma discreta varias joyas de gran valor, entre ellas dos regalos que recibió durante su relación con el rey emérito. La intención era que la transacción pasara desapercibida, ya que las piezas figuraban en el catálogo de venta como pertenecientes a una “distinguida lady europea”, sin hacer referencia a su verdadera propietaria.

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El rey Juan Carlos y Corinna Larsen.

Sin embargo, la identidad de las joyas no tardó en salir a la luz gracias al trabajo de especialistas como David Rato, responsable del perfil especializado Spanish Royal Jewels, que relacionó las piezas con imágenes y apariciones públicas de Corinna Larsen durante los años de su romance con Juan Carlos I.

Una pulsera y un anillo con historia

Entre las joyas que habrían cambiado de manos destaca una llamativa pulsera de diamantes de la histórica joyería madrileña Aldao. Se trata de la misma pieza que Larsen lució en una conocida portada de revista en la que habló abiertamente de su relación con el entonces jefe del Estado.

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Brazalete de Corinna Larsen que le regaló Juan Carlos I. (Bonhams)

En su momento, el presidente del Instituto Gemológico Español, Jesús Yanes, explicó a Vanitatis que podría tratarse de una pulsera de platino con diez diamantes talla esmeralda cuyo valor alcanzaría entre 1,5 y 2 millones de dólares. Sin embargo, según la información publicada por La Razón, su precio final de venta habría superado ligeramente los 170.000 euros.

La segunda pieza identificada sería un anillo también firmado por Aldao, presidido por un diamante de más de ocho quilates y medio. Diversas informaciones sostienen que habría sido utilizado por Juan Carlos I para pedir matrimonio a Corinna Larsen, aunque esa circunstancia nunca ha sido confirmada oficialmente. Pese a que en el pasado se llegó a valorar en más de un millón de euros, la venta se habría cerrado por una cantidad inferior a los 120.000 euros.

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Anillo de compromiso que Juan Carlos I le regaló a Corinna. (Royal Hunt)

En conjunto, ambas operaciones habrían reportado a Larsen alrededor de 280.000 euros, una cifra muy alejada de las estimaciones que durante años acompañaron a estas exclusivas joyas.

Una colección de lujo

Las dos piezas no son las únicas joyas que han llamado la atención del entorno de Corinna Larsen a lo largo del tiempo. En anteriores apariciones públicas también ha lucido pendientes de la firma francesa Van Cleef & Arpels, así como relojes de alta gama de marcas como Audemars Piguet o Bulgari.

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Especialmente conocido es el modelo Royal Oak de Audemars Piguet, una de las firmas preferidas de Juan Carlos I, además del Serpenti Tubogas de Bulgari, elaborado en acero y oro rosa con diamantes engastados.

Juan Carlos I y Corinna en una foto tomada en la casa de La Angorrilla, en Madrid (Foto: Sky)

La supuesta venta de estas joyas reabre inevitablemente el interés por una relación que durante años ocupó titulares y que sigue despertando expectación cada vez que alguno de sus protagonistas vuelve a estar de actualidad.

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