Economía

La Argentina lidera el ranking regional de suba de combustibles: cuánto subió la nafta desde el inicio de la guerra en Oriente

Un informe privado reveló que el país es el que más subió los precios entre los exportadores de petróleo. Cuánto cuesta hoy llenar el tanque

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Una mano humana sostiene una boquilla de combustible verde metálica insertada en la boca del depósito de nafta de un automóvil gris oscuro en una estación de servicio.
La nafta súper en Argentina subió 24,3% en dólares desde febrero, pero el precio sigue siendo menor que en Uruguay, Chile y Perú (Imagen Ilustrativa Infobae)

El precio de los combustibles en la Argentina experimentó un salto notable desde el inicio del conflicto entre Irán y Estados Unidos, lo que ubicó al país en el primer lugar entre los exportadores de petróleo de América Latina, según un informe del Instituto Argentina Grande (IAG). El valor de la nafta en el mercado local registró un aumento del 24,3% en dólares desde finales de febrero, lo que posicionó a la Argentina al frente de la “Copa América del aumento de la Nafta”, denominación utilizada en el reporte.

El ajuste local resultó significativamente superior al de otros países de la región con perfil exportador. Ecuador mostró una suba de 14,7%, lo que representa una diferencia de casi 10 puntos respecto de la Argentina. México duplicó su incremento en relación a años anteriores con una variación de 10,7%; Brasil exhibió un alza de 4,9%, mientras que Colombia apenas alcanzó el 1,9 por ciento.

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El informe del IAG puntualizó que “la mayoría de los países del mundo implementó políticas activas para proteger a trabajadores y empresas del impacto de la crisis energética generada por la guerra en Medio Oriente”. En la comparación, sólo los países importadores netos de petróleo en la región superaron los aumentos de Argentina.

La entidad destacó que, a pesar de la mejora en el ingreso de dólares que generó el sector petrolero, los consumidores locales enfrentan los valores más altos en relación a países con fuerte presencia en el mercado internacional de hidrocarburos. Según el informe, “los argentinos pagan la nafta más cara que en Estados Unidos y Brasil, pese a que el ingreso de dólares por petróleo casi se triplicó”.

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El sector energético aportó un saldo positivo de USD 1.983 millones en abril, cuando el promedio de los últimos 12 meses se ubicó en USD 832 millones. Este salto permitió incrementar el ingreso de divisas al país en casi tres veces respecto del año anterior.

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A pesar de ese avance en la balanza comercial energética, el reporte consignó que “los argentinos pagan el litro de nafta un 23% más caro que en Estados Unidos y un 6% más que en Brasil”. En la comparación internacional, antes del conflicto en Medio Oriente, el precio del litro de nafta súper en el país rondaba los USD 1,12, mientras que en el presente subió a USD 1,40. Brasil, por su parte, pasó de USD 1,23 a USD 1,31. En Estados Unidos, el litro de nafta costaba USD 1,05 en febrero y actualmente se ubica en USD 1,14.

El IAG calculó que, desde el comienzo de la guerra en Medio Oriente, el aumento promedio por litro de nafta súper fue de $388 y el de la premium de $372, con subas del 24% y 19,7% respectivamente. El dato implica un gasto mensual adicional de $38.874 para los hogares con automóvil. Tomando el período de tres meses trascurrido desde el inicio del conflicto, el costo extra para los conductores argentinos asciende a $116.600.

Presión impositiva y destino de la recaudación

Entre los factores que explican la escalada del precio final en los surtidores figura el aumento en la carga impositiva. El IAG detalló que “con Javier Milei los impuestos a los combustibles que gravan el litro de nafta subieron 230% en términos reales”. El peso del tributo sobre el precio final pasó de 8,89% en noviembre de 2023 a 18,54% en mayo de 2026. El informe señaló que el destino de esos fondos tiene asignación legal para infraestructura vial e hídrica, pero esa utilización no se concretó según lo previsto.

“Este impuesto tiene una asignación específica para infraestructura vial e hídrica entre otras, pero esos recursos no se están usando para su función”, afirmó el instituto. Además, indicó que “es otra forma de simular un superávit primario asfixiando la obra pública”.

La recaudación por impuestos a los combustibles y el saldo comercial energético marcaron cifras históricas en el último trimestre
La recaudación por impuestos a los combustibles y el saldo comercial energético marcaron cifras históricas en el último trimestre

El IAG puntualizó que, de acuerdo con la recaudación por el impuesto a los combustibles, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) debió haber ejecutado $1,8 billones, pero sólo utilizó $0,7 billones. El informe cuestionó que “hay $0,9 billones que abultan el superávit pero que, por ley, se deberían usar para mejorar el estado de las rutas nacionales”.

El informe indicó que el precio de la nafta subió 59,5% desde el cambio de gestión en términos reales, mientras que sin el impacto de los impuestos el aumento habría sido de 41%. En este contexto, el consumo de nafta mostró una tendencia descendente: la súper cayó 1,8% en el primer cuatrimestre respecto de 2025 y 4,3% en comparación con 2023.

Comparación de precios a nivel regional

A pesar de los incrementos acumulados, un reciente informe de la consultora Montamat & Asociados destacó que la nafta súper en la Argentina permanece por debajo del valor que se paga en la mayoría de los países vecinos. En mayo, el litro de nafta súper promedió USD 1,54 en Argentina. En Uruguay, el mismo producto alcanzó los USD 2,20, en Chile USD 1,78 y en Perú USD 1,75. El único país que reportó un precio menor fue Brasil, con USD 1,34.

La consultora también analizó la evolución del gasoil, que en mayo en Argentina costó USD 1,63 por litro, superando a Brasil (USD 1,45) y Uruguay (USD 1,44), pero ubicándose por debajo de Chile (USD 1,72) y Perú (USD 1,93).

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