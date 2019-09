La sequía, la implementación del impuesto a la renta financiera, el empeoramiento de las condiciones externas y "una falta de claridad con respecto a la política cambiaria" contribuyeron a la espiralización de la crisis. Sobre la reacción ante la decisión de los mercados de no renovar la deuda argentina -un fenómeno conocido como "sudden stop"- el ex presidente del BCRA consideró que no fue adecuada.