Una falsa médica atendió durante más de un año en Uruguay: robó un título y trató a más de 100 pacientes

Falsa médica fue imputada en Uruguay (Magnific)

Una estudiante de Medicina, de 32 años, falseó su título de doctora y atendió a pacientes en una mutualista en el departamento de Rocha, en el este de Uruguay. La joven estaba cerca de recibirse, pero optó por dejar la carrera e instalarse en su ciudad natal. El título que presentaba había sido robado en la capital del país.

La doctora trucha le había robado el título a una médica de Montevideo con la que tenía vínculo, informó el noticiero Telemundo de Canal 12. Lo que hizo fue suplantar en el cartón el nombre de la profesional a la que realmente le correspondía la documentación.

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Con ese papel en mano, la estudiante se presentó en la mutualista Colectivo Médico Rochense (Comero), que tenía puestos vacantes y le dio lugar a esta falsa profesional.

Colectivo Médico Rochense (Comero), la mutualista privada de Rocha (Comero)

Pero con el paso del tiempo comenzaron a darse situaciones extrañas. Los otros médicos que atendían en esa mutualistas vieron que había decisiones que tomaba que no eran acertadas: se equivocaba en cosas básicas. Esto provocó que comenzaran las sospechas sobre ella y se inició una investigación.

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Tras ese trabajo, la institución médica se dio cuenta de que había sido engañado por la estudiante y decidió presentar una denuncia penal.

La Justicia de Rocha finalmente definió la imputación de la mujer por los delitos de estafa, usurpación de título, hurto (por haberse quedado con el cartón de una médica real) y falsificación de documento privado. Se definieron para ella 120 días de medidas cautelares, que implican que se presente en la seccional policial una vez por semana y la prohibición de salir del país, mientras avanza la investigación.

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El sanatorio de Comero, en Rocha (Comero)

La mujer se hizo pasar por médica durante más de un año y llegó a atender a cientos de pacientes, detalló este domingo el diario El País. El caso se conoció públicamente en octubre de 2025 y generó una conmoción en ese departamento.

La mujer había comenzado a ejercer como médica en abril de 2024. La joven tenía un título intermedio (Técnica en Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades) pero no era egresada. La habían contratado para realizar guardias domiciliarias.

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Su maniobra fue detectada en primera instancia por Recursos Humanos del Hospital de Rocha, el sanatorio público del departamento. Allí se había presentado a un concurso para prestar servicios en ASSE, el prestador de salud estatal, pero allí se detectaron las irregularidades.

El hospital del Rocha, en Uruguay (Intendencia de Rocha)

“Había cuestiones que no coincidían. Y cuando se fue a constatar el número de afiliada a la Caja deProfesionales Universitarios [el sistema previsional de los profesionales en el país] figuraba como que era de otra persona. Cuando se detectó eso se informó a ASSE central para que ellos hicieran la investigación. Había muchas inconsistencias”, comentó la directora del hospital, Laura Teti, al diario El País.

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Cuando comenzaron la sospechas, a la mujer se le pidió que presente el título original, se la intimó a que haga su inscripción en el Colegio Médico y se le solicitó que muestre que estaba afiliada a la Caja de Profesionales. Pero la denunciada no dio respuestas.

El fiscal Federico Pion justificó en su dictamen: “Mediante engaños y estratagemas artificiosos indujo a error a los funcionarios de Comero, quienes pensaron que la indagada se había recibido de la carrera de Medicina, procurándose para si un provecho injusto: el pago de los servicios prestados por las guardias”.

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En la denuncia presentada por Comero se concluyó que la médica interactuó con algo más de 100 pacientes. Señalaron que no encontraron casos de mala praxis o irregularidades y que la mujer “era cuidadosa” y normalmente derivaba los casos a especialistas, al médico tratante o simplemente repetía la medicación.