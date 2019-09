También explicó que no se cumplió la meta monetaria de agosto. "Los bancos mantuvieron niveles de liquidez muy altos. Dado el contexto, dejamos que eso suceda aunque eso significó estar apenas por sobre la meta. Esos pesos que no se renovaron en el subasta de Leliq se mantuvieron en las cuentas de los bancos en el Central", dijo y adelantó que ya están negociando con el FMI para redefinir las metas monetarias del tercer trimestre, aunque no dio más detalles al respecto.