Hoy, en una conferencia de prensa en el Banco Central, Guido Sandleris, presidente de la entidad, reiteró que "el principio rector de las medidas es no afectar a la gente sino evitar a la especulación". Y se refirió concretamente a las operaciones inmobiliarias en dólares: "El requisito de conformidad para las nuevas operaciones sólo busca ver que no se oculten otros negocios" detrás de esas compra-ventas. No fue confirmado aún, pero podría haber una nueva comunicación especial del Central para aclarar más la operatoria en estos casos.