En aquel momento, se había prácticamente eliminado cualquier acceso al mercado cambiario formal que no fuera para operaciones de comercio exterior y el monto máximo de compra de dólares para individuos se había estipulado en U$S 2.000 mensuales para atesoramiento, pero también era limitado el número de personas que lograban acceder a divisas al tipo de cambio oficial por ese monto. Nunca se divulgó en aquel momento cuál era la "fórmula" que estipulaba por qué monto cada individuo podía o no acceder al mercado de cambios formal.