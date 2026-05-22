Así es el extremo desafío en las Barrancas del Cobre que la maratonista rarámuri Lorena Ramírez impulsa en Chihuahua

La chihuahuense se ha convertido en un referente del atletismo a nivel internacional. (Fotos: Cuartoscuro)

La corredora rarámuri y embajadora deportiva María Lorena Ramírez estivo presente en la Conferencia Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum. Durante su intervención, invitó a corredoras y corredores de todo el país a unirse a la carrera “México Imparable: Raíces de Barrancas 2026”, que se llevará a cabo en las Barrancas del Cobre, municipio de Urique, Chihuahua.

La ultramaratonista informó que la competencia está pensada para reunir a participantes de diferentes partes de México, quienes podrán escoger entre tres distancias y disfrutar actividades durante los días 6 y 7 de junio.

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Desde el escenario de La Mañanera del Pueblo, la ultramaratonista chihuahuense se dirigió hacia aficionados y aficionadas al atletismo de toda la República: “Invitamos a toda la gente, corredores de Chihuahua y de diferentes estados, que participen con nosotros en esta última carrera que tenemos”.

La presidenta Claudia Sheinbaum junto a Estrellita (izquierda) embajadora del programa 'México Imparable' y la corredora María Lorena Ramírez (derecha) posando con el uniforme y la medalla que se les entregarán a los participantes del Medio Maratón.

Una imperdible invitación

Para Ramírez, Barrancas del Cobre es sede natural de la competencia, al ser símbolo tanto para el pueblo rarámuri como para corredores provenientes de distintas entidades. El terreno representa retos y escenarios únicos, como el Valle de los Hongos y el área de Los Sabinos, consolidando la importancia de la región para la práctica atlética y el turismo.

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La atleta subraya que eventos como “México Imparable: Raíces de Barrancas 2026” contribuyen a que más personas conozcan los atractivos culturales y naturales de Chihuahua. Así, la competencia busca fomentar la actividad física, el turismo y la integración familiar, al tiempo que promueve el orgullo externo e interno por la cultura local.

En su mensaje de bienvenida, Ramírez reitera la hospitalidad característica de la sierra y el vínculo afectivo que une a sus habitantes: “Bienvenidos a mi casa”, manifiesta, compartiendo el deseo colectivo de recibir y mostrar la riqueza de su tierra.

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Lorena Ramírez Ramírez, símbolo del atletismo indígena mexicano, será la encargada de representar los valores de inclusión, esfuerzo y orgullo cultural que busca transmitir el programa. (Crédito: Presidencia de la República)

Fechas y cronograma del evento

La experiencia se dividirá en dos jornadas para garantizar la inmersión cultural y familiar de los asistentes:

Sábado 6 de junio de 2026: Entrega de kits de corredor, muestras gastronómicas, exposiciones de artesanías y actividades de integración comunitaria.

Domingo 7 de junio de 2026: Celebración de la carrera oficial. El disparo de salida para todas las categorías se realizará a las 5:30 horas.

Rutas, kilometraje y parajes emblemáticos

Por primera vez en la historia de este circuito, las Barrancas del Cobre forman parte de la ruta oficial, ofreciendo un terreno retador que combina altitud con paisajes imponentes. El serial adaptó sus circuitos de montaña bajo tres conceptos específicos:

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21K – “Imparables” (Medio Maratón): Diseñada para corredores experimentados que buscan conquistar la Sierra. Cruza zonas boscosas de alta exigencia técnica.

14K – “Retadores”: Una distancia ideal para atletas constantes que desean experimentar el trail running puro sin la fatiga extrema del medio maratón.

8K – “Poderosos”: Una ruta dinámica y accesible, perfecta para aficionados, entusiastas del senderismo y familiares que desean vivir la mística tarahumara.

Los circuitos atravesarán parajes naturales de gran valor cultural, incluyendo el místico Valle de los Hongos (famoso por sus formaciones rocosas) y la emblemática zona natural de Los Sabinos.

La Sierra de Chihuahua recibirá a todos los atletas que busquen conjugar paisajes y el deporte. (INAH)

Costos de inscripción y cómo inscribirte

Las tarifas se han estructurado de manera accesible e incluyen un kit oficial con playera conmemorativa inspirada en el elemento aire y la iconografía rarámuri, número de corredor, medalla coleccionable, hidratación y asistencia médica en ruta:

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Ruta 21K: $800 pesos

Ruta 14K: $700 pesos

Ruta 8K: $600 pesos

Las inscripciones se encuentran abiertas y el cupo es limitado debido a las normativas de preservación ambiental de la sierra. Los interesados pueden realizar su registro a través de los siguientes canales oficiales:

En línea: A través de la página web oficial del serial www.mexicoimparable.com o en la plataforma de cronometraje Márcate. Presencial: En las sucursales participantes de Tiendas Martí en toda la República Mexicana y tiendas de conveniencia Oxxo habilitadas.

El evento contará con un panel de atletas de primer nivel. Encabezando la justa estará la propia María Lorena Ramírez junto a destacados miembros de la dinastía Ramírez (reconocidos mundialmente por ganar ultramaratones portando su vestimenta tradicional y huaraches).

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Asimismo, se espera la participación de destacados atletas del trail running nacional e internacional y delegaciones de corredores rarámuris de distintas comunidades de la Sierra Alta, quienes compartirán pista con los corredores urbanos en una muestra inigualable de fraternidad y resistencia.