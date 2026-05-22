México

Así es el extremo desafío en las Barrancas del Cobre que la maratonista rarámuri Lorena Ramírez impulsa en Chihuahua

Participantes podrán elegir entre varias rutas y conocer paisajes emblemáticos a través de experiencias que integran deporte, cultura y convivencia

Guardar
Google icon
Indígenas deportistas
La chihuahuense se ha convertido en un referente del atletismo a nivel internacional. (Fotos: Cuartoscuro)

La corredora rarámuri y embajadora deportiva María Lorena Ramírez estivo presente en la Conferencia Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum. Durante su intervención, invitó a corredoras y corredores de todo el país a unirse a la carrera “México Imparable: Raíces de Barrancas 2026”, que se llevará a cabo en las Barrancas del Cobre, municipio de Urique, Chihuahua.

La ultramaratonista informó que la competencia está pensada para reunir a participantes de diferentes partes de México, quienes podrán escoger entre tres distancias y disfrutar actividades durante los días 6 y 7 de junio.

PUBLICIDAD

Desde el escenario de La Mañanera del Pueblo, la ultramaratonista chihuahuense se dirigió hacia aficionados y aficionadas al atletismo de toda la República: “Invitamos a toda la gente, corredores de Chihuahua y de diferentes estados, que participen con nosotros en esta última carrera que tenemos”.

La presidenta Claudia Sheinbaum junto a Estrellita (izquierda) embajadora del programa 'México Imparable' y la corredora María Lorena Ramírez (derecha) posando con el uniforme y la medalla que se les entregarán a los participantes del Medio Maratón.
La presidenta Claudia Sheinbaum junto a Estrellita (izquierda) embajadora del programa 'México Imparable' y la corredora María Lorena Ramírez (derecha) posando con el uniforme y la medalla que se les entregarán a los participantes del Medio Maratón.

Una imperdible invitación

Para Ramírez, Barrancas del Cobre es sede natural de la competencia, al ser símbolo tanto para el pueblo rarámuri como para corredores provenientes de distintas entidades. El terreno representa retos y escenarios únicos, como el Valle de los Hongos y el área de Los Sabinos, consolidando la importancia de la región para la práctica atlética y el turismo.

PUBLICIDAD

La atleta subraya que eventos como “México Imparable: Raíces de Barrancas 2026” contribuyen a que más personas conozcan los atractivos culturales y naturales de Chihuahua. Así, la competencia busca fomentar la actividad física, el turismo y la integración familiar, al tiempo que promueve el orgullo externo e interno por la cultura local.

En su mensaje de bienvenida, Ramírez reitera la hospitalidad característica de la sierra y el vínculo afectivo que une a sus habitantes: “Bienvenidos a mi casa”, manifiesta, compartiendo el deseo colectivo de recibir y mostrar la riqueza de su tierra.

Lorena Ramírez Ramírez, símbolo del atletismo indígena mexicano, será la encargada de representar los valores de inclusión, esfuerzo y orgullo cultural que busca transmitir el programa. (Crédito: Presidencia de la República)
Lorena Ramírez Ramírez, símbolo del atletismo indígena mexicano, será la encargada de representar los valores de inclusión, esfuerzo y orgullo cultural que busca transmitir el programa. (Crédito: Presidencia de la República)

Fechas y cronograma del evento

La experiencia se dividirá en dos jornadas para garantizar la inmersión cultural y familiar de los asistentes:

  • Sábado 6 de junio de 2026: Entrega de kits de corredor, muestras gastronómicas, exposiciones de artesanías y actividades de integración comunitaria.
  • Domingo 7 de junio de 2026: Celebración de la carrera oficial. El disparo de salida para todas las categorías se realizará a las 5:30 horas.

Rutas, kilometraje y parajes emblemáticos

Por primera vez en la historia de este circuito, las Barrancas del Cobre forman parte de la ruta oficial, ofreciendo un terreno retador que combina altitud con paisajes imponentes. El serial adaptó sus circuitos de montaña bajo tres conceptos específicos:

  • 21K – “Imparables” (Medio Maratón): Diseñada para corredores experimentados que buscan conquistar la Sierra. Cruza zonas boscosas de alta exigencia técnica.
  • 14K – “Retadores”: Una distancia ideal para atletas constantes que desean experimentar el trail running puro sin la fatiga extrema del medio maratón.
  • 8K – “Poderosos”: Una ruta dinámica y accesible, perfecta para aficionados, entusiastas del senderismo y familiares que desean vivir la mística tarahumara.

Los circuitos atravesarán parajes naturales de gran valor cultural, incluyendo el místico Valle de los Hongos (famoso por sus formaciones rocosas) y la emblemática zona natural de Los Sabinos.

barrancas del cobre
La Sierra de Chihuahua recibirá a todos los atletas que busquen conjugar paisajes y el deporte. (INAH)

Costos de inscripción y cómo inscribirte

Las tarifas se han estructurado de manera accesible e incluyen un kit oficial con playera conmemorativa inspirada en el elemento aire y la iconografía rarámuri, número de corredor, medalla coleccionable, hidratación y asistencia médica en ruta:

  • Ruta 21K: $800 pesos
  • Ruta 14K: $700 pesos
  • Ruta 8K: $600 pesos

Las inscripciones se encuentran abiertas y el cupo es limitado debido a las normativas de preservación ambiental de la sierra. Los interesados pueden realizar su registro a través de los siguientes canales oficiales:

  1. En línea: A través de la página web oficial del serial www.mexicoimparable.com o en la plataforma de cronometraje Márcate.
  2. Presencial: En las sucursales participantes de Tiendas Martí en toda la República Mexicana y tiendas de conveniencia Oxxo habilitadas.

El evento contará con un panel de atletas de primer nivel. Encabezando la justa estará la propia María Lorena Ramírez junto a destacados miembros de la dinastía Ramírez (reconocidos mundialmente por ganar ultramaratones portando su vestimenta tradicional y huaraches).

Asimismo, se espera la participación de destacados atletas del trail running nacional e internacional y delegaciones de corredores rarámuris de distintas comunidades de la Sierra Alta, quienes compartirán pista con los corredores urbanos en una muestra inigualable de fraternidad y resistencia.

Temas Relacionados

México ImparableChihuahuaLorena RamírezClaudia Sheinbaumconferencia mañaneramexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 22 de mayo? Metrobús reporta retrasos en varias líneas

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 22 de mayo? Metrobús reporta retrasos en varias líneas

Qué es el método del plato y por qué es tan efectivo para personas con diabetes y pérdida de peso

Esta estrategia alimenticia ayuda a controlar la glucosa, reducir los picos de azúcar y favorecer la pérdida de peso sin necesidad de contar calorías

Qué es el método del plato y por qué es tan efectivo para personas con diabetes y pérdida de peso

Procesaron a “Don Ramón”, líder de “Los Linos”, y a siete narcos que controlaban varios municipios de Morelos

Al verse descubiertos en un campamento improvisado los agresores dispararon, lo que dejó a dos agentes federales heridos y un civil fallecido

Procesaron a “Don Ramón”, líder de “Los Linos”, y a siete narcos que controlaban varios municipios de Morelos

Son Heung-Min calienta el México vs Corea rumbo al Mundial 2026 y amenaza con ser el “villano” del Tri: “Estamos aquí para ganar”

Además, el delantero de Los Angeles FC habló sobre la relación que mantiene con la afición mexicana

Son Heung-Min calienta el México vs Corea rumbo al Mundial 2026 y amenaza con ser el “villano” del Tri: “Estamos aquí para ganar”

Erica Alonso defiende su gestión en bienes de Joan Sebastian; responde a José Manuel Figueroa: “No falta ni un centavo”

Familiares del ‘Poeta del Pueblo’ están en Texas aclarando temas legales

Erica Alonso defiende su gestión en bienes de Joan Sebastian; responde a José Manuel Figueroa: “No falta ni un centavo”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesaron a “Don Ramón”, líder de “Los Linos”, y a siete narcos que controlaban varios municipios de Morelos

Procesaron a “Don Ramón”, líder de “Los Linos”, y a siete narcos que controlaban varios municipios de Morelos

EEUU acusa a ciudadanos chinos de lavar dinero para el CDS y el CJNG: usaban transferencias espejo y cuentas en el extranjero

Operativo en Chiapas le arrebata 15 millones de pesos a Los Mayos: les quitan bidones de gasolina para traficar droga por el mar

Encuentran hielera con restos humanos en Culiacán, Sinaloa: el quinto asesinado en un solo día

Aumentan hasta 20% las solicitudes de blindaje vehicular en México en medio de un incremento de la percepción de inseguridad

ENTRETENIMIENTO

Erica Alonso defiende su gestión en bienes de Joan Sebastian; responde a José Manuel Figueroa: “No falta ni un centavo”

Erica Alonso defiende su gestión en bienes de Joan Sebastian; responde a José Manuel Figueroa: “No falta ni un centavo”

José Manuel Figueroa y familia llegan a Texas para reclamar herencia de Joan Sebastian: “Creo que merezco”

Cristian Castro invitó a Alejandra Ávalos a dormir juntos y ella revela por qué lo rechazó

Christian Nodal se sincera y cree ‘no ser un buen ejemplo de nada’: “Llevo mucha terapia”

Addis Tuñón presiona a Marco Chacón por bienes de José Julián: “Debe rendir cuentas”

DEPORTES

Penta Zero Miedo pone a sufrir a leyendas del América con brutales ‘pierrotazos’ durante entrenamiento de lucha libre

Penta Zero Miedo pone a sufrir a leyendas del América con brutales ‘pierrotazos’ durante entrenamiento de lucha libre

Son Heung-Min calienta el México vs Corea rumbo al Mundial 2026 y amenaza con ser el “villano” del Tri: “Estamos aquí para ganar”

Pumas vs Cruz Azul, EN VIVO: cuándo y dónde ver la Final de Vuelta del Clausura 2026 de la Liga MX

México vs Ghana EN VIVO: cuándo, a qué hora y dónde ver el partido amistoso de preparación al Mundial 2026

Soberano Jr. anuncia fecha de la función del 93 Aniversario del CMLL y funciones mundialistas