No era realista pretender que este Gobierno negociara en horas una reprogramación de pagos o un nuevo acuerdo de Facilidades Extendidas. Menos aún que comprometa reformas estructurales que el casi seguro nuevo gobierno no aceptaría. Pero bien podría haber tratado de lograr un waiver o dispensa anticipada para flexibilizar las metas monetarias y de déficit primario, que son una de las razones primordiales de la mezquindad de los anuncios. En su lugar, el gobierno insistió en que no se alteran los compromisos, y que el gasto adicional se va a cubrir reasignando partidas.