Colombia

Chontico Día resultados de hoy sábado 16 de mayo, esta fue la jugada ganadora

Infobae le comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Guardar
Google icon
El Chontico Día captó la atención de miles de colombiano por sus diferentes modalidades y la variedad de premios. (Jovani Pérez/Infobae)
El Chontico Día captó la atención de miles de colombiano por sus diferentes modalidades y la variedad de premios. (Jovani Pérez/Infobae)

La lotería del Chontico Día, que ‘gana tempranito y cobra rapidito’, dejó hoy cientos de ganadores en Cali y el área metropolitana del Valle del Cauca. Consulte en su punto Gane más cercano si su tiquete es premiado.

Con gran tradición en el sur de Colombia, la Lotería del Chontico, cuenta con dos sorteos (Día y Noche) siendo uno de los juegos más populares del país.

PUBLICIDAD

Su formato sencillo y las numerosas oportunidades de premio la han posicionado como una de las favoritas. Los sorteos se efectúan diariamente a las 13:00 horas y 19:00 horas locales, respectivamente.

Uno de sus mayores atractivos es la flexibilidad al jugar, ya que los participantes pueden ganar acertando desde las tres últimas cifras hasta las cuatro cifras exactas.

PUBLICIDAD

A continuación, le mostramos los resultados del sorteo Chontico Día celebrado este sábado 16 de mayo de 2026. Si resulta afortunado, asegúrese de conservar su boleto, ya que es el documento que lo acredita como ganador.

Números ganadores del Chontico Día

Número ganador: 8251.

Quinta: 6.

Cómo jugar Chontico Día de Colombia

Los billetes pueden ser adquiridos con los vendedores oficiales o las tiendas autorizadas (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los billetes pueden ser adquiridos con los vendedores oficiales o las tiendas autorizadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Participar en este juego esmuy sencillo, cada jugador puede adquirir su billete con un distribuidor autorizado y elegirá una serie de cuatro cifras, mismas que pueden ser seleccionadas por la misma persona o de forma aleatoria por la máquina expendedora de los billetes.

Durante el sorteo se extraen cuatro número de la tómbola los cuales van del 0 al 9. En la Lotería del Chontico es muy importante el orden de los números extraídos, pues serán los que determinen al ganador.

El sorteo se lleva a cabo todos los días, a excepción de los días feriados, a las 13:00 horas de Colombia y se transmite por el Canal Telepacífico.

Los premios varían dependiendo de la cantidad de aciertos y el valor de la apuesta realizada, en cuanto el jugador más se acerca a la orden de los números extraídos mayor será su recompensa. En caso de que aciertes las 4 cifras ganadoras, tu recompensa equivale hasta 4.500 veces el dinero apostado. A continuación te compartimos la cantidad de premios:

Cuatro aciertos: 4.500 veces lo apostado. Tres aciertos: 400 veces lo apostado. Dos aciertos: 50 veces lo apostado. Un acierto: 5 veces lo apostado.

Los números con más posibilidad de ganar el Chontico, según la Inteligencia artificial

En general, los números más frecuentes en los sorteos de Chontico incluyen combinaciones como 287, 281, 276, 288 y 282, que han aparecido repetidamente.

Los números que constantemente han salido más ganadores en la lotería Chontico, considerando ambas modalidades (Día y Noche), muestran ciertas tendencias basadas en las estadísticas recientes según la Inteligencia Artificial.

Estas cifras reflejan la frecuencia con la que ciertos números han sido ganadores en sorteos recientes.

Para la modalidad de Chontico Día, los resultados ganadores incluyen combinaciones como 3299, 5107, 8614, 1808 y 8357, que han salido en los últimos sorteos.

En esta modalidad, los números tienden a variar, pero algunos dígitos como el 3, 1, 8 y 9 aparecen con regularidad.

En el caso del Chontico Noche, los números ganadores resultan ser variados, pero destacan combinaciones como 9305, 8250, 1503, 7216 y 7934. En estos resultados, los dígitos 0, 3, 5, 6 y 7 son recurrentes.

Además, las parejas de cifras que más se repiten en Chontico incluyen combinaciones como 90, 88, 87, 86 y 85, que han aparecido varias veces en distintos sorteos.

Es importante recordar que estas estadísticas reflejan tendencias pasadas basadas en la inteligencia artificial y no garantizan futuros resultados, por lo que se recomienda jugar siempre con responsabilidad.

Temas Relacionados

Chontico DíaChontico Día HoyResultados Chontico DíaLoterías de Colombiacolombia-noticiascolombia-loteríasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ministerio de Justicia denunció nuevo robo en sede de la Casa de la Mujer en Bogotá: investigan hurto de equipos y posible afectación de información sensible

El hecho se suma a otro ocurrido en febrero del 2026 y encendió alertas por la posible afectación de información sensible de víctimas y organizaciones sociales

Ministerio de Justicia denunció nuevo robo en sede de la Casa de la Mujer en Bogotá: investigan hurto de equipos y posible afectación de información sensible

Madres de Soacha le llamaron la atención a Gustavo Petro por crimen de madre buscadora Claribel Moreno en Valle del Cauca: “SOS”

La víctima llevaba desde agosto de 2021 buscando a su hija, la modelo Natalia Buitrago. La caleña fue reportada como desaparecida en Cartagena

Madres de Soacha le llamaron la atención a Gustavo Petro por crimen de madre buscadora Claribel Moreno en Valle del Cauca: “SOS”

Contratista de la SAE generó polémica por hacer campaña a favor de Iván Cepeda: el convenio con plataforma Activos por Colombia es por casi $17.000 millones

La dirección de la Sociedad de Activos Especiales sostuvo que la alianza constituye un modelo institucional destinado a generar resultados verificables para el Estado colombiano, desestimando señalamientos sobre duplicidad o irregularidades

Contratista de la SAE generó polémica por hacer campaña a favor de Iván Cepeda: el convenio con plataforma Activos por Colombia es por casi $17.000 millones

La candidata presidencial Paloma Valencia propone modificar sistema consular para facilitar trámites de colombianos en el extranjero

Los obstáculos que enfrentan muchos usuarios del sistema actual fueron el ejemplo que usó para justificar el cambio

La candidata presidencial Paloma Valencia propone modificar sistema consular para facilitar trámites de colombianos en el extranjero

Vandalizaron peajes en vías del Eje Cafetero: manifestantes exigieron al Gobierno Petro desmontar los cobros

Alexis Ospina, jefe encargado de la Seccional de Tránsito y Transporte de Risaralda, explicó que las mayores afectaciones se presentaron en los sectores de Tarapacá I, Tarapacá II y San Bernardo

Vandalizaron peajes en vías del Eje Cafetero: manifestantes exigieron al Gobierno Petro desmontar los cobros
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

Seis integrantes de las disidencias de las Farc fueron abatidos en medio de combates en Belalcázar, Cauca

El Clan del Golfo estaría aumentando sus operaciones ilegales en el Pacífico colombiano tras decisión de la Fiscalía de no suspender las órdenes de captura

Estos fueron los grupos armados que más han crecido en Colombia: pasaron de 13.000 miembros en el 2018 a más de a 27.000 en 2025

Disidencias de ‘Calarcá’ estarían presionando a comunidades para que voten por Iván Cepeda: “Los vamos a apretar cuatro años más”

ENTRETENIMIENTO

Alina Lozano aclaró que Jim Velásquez nunca dependió de su dinero y reveló que él tenía mayor estabilidad económica: “Fue marketing”

Alina Lozano aclaró que Jim Velásquez nunca dependió de su dinero y reveló que él tenía mayor estabilidad económica: “Fue marketing”

Shakira habló de su participación en el Mundial 2026: “Tiene un significado más profundo para mi vida”

Identidad y familia: el nuevo álbum de Maluma mira al pasado y celebra la memoria

The Rasmus traerá los 2000 de regreso a Colombia: fecha, lugar y precios

Ryan Castro llevó un polémico regalo a Davoo Xeneize y La Cobra y así reaccionaron: “Mire lo que le traje, de corazón”

Deportes

Prensa internacional analizó a la selección Colombia a días del comienzo del Mundial de 2026: “Fue una enorme decepción”

Prensa internacional analizó a la selección Colombia a días del comienzo del Mundial de 2026: “Fue una enorme decepción”

Bayern Múnich de Luis Díaz rompe el récord de goles en una temporada en las cinco grandes ligas europeas en la era moderna

La atleta colombiana Natalia Linares ganó medalla de plata en la Liga de Diamante 2026 en la modalidad de salto largo

Deportes Tolima vs. Atlético Nacional-EN VIVO, semifinales playoffs Liga BetPlay: siga el minuto a minuto desde Ibagué

EN VIVO - Santa Fe vs. Junior por las semifinales de la Liga BetPlay 2026: Inicia la serie para definir al primer finalista