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Alina Lozano aclaró que Jim Velásquez nunca dependió de su dinero y reveló que él tenía mayor estabilidad económica: “Fue marketing”

La actriz colombiana explicó que la versión sobre un supuesto desequilibrio financiero en su relación surgió como parte de una estrategia digital acordada entre ambos

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Alina Lozano desmintió haber mantenido a Jim Velásquez y criticó relatos virales en redes sociales - crédito @soyalinalozano/TikTok

Una publicación reciente de Alina Lozano en sus redes sociales provocó reacciones al abordar, de manera directa, los rumores sobre su relación con Jim Velásquez.

La actriz colombiana, reconocida por su trabajo en televisión, eligió la plataforma para responder a las especulaciones que surgieron tras la ruptura y aclarar versiones que han circulado en el entorno digital.

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La artista afirmó que las versiones sobre un supuesto aprovechamiento financiero por parte de Velásquez fueron parte de una estrategia de contenido consensuada, aunque admitió que no estuvo completamente de acuerdo con esa narrativa.

Durante el video, Lozano relató que existía una percepción extendida entre el público sobre una dinámica desequilibrada en su relación: “Jim Velásquez se aprovechó de mí. Jim Velásquez se mantuvo con mi pensión y con mi dinero”.

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Según la actriz, dicho relato se popularizó en redes y medios, donde se aseguraba que ella había financiado numerosos bienes para Velásquez, como apartamentos y una camioneta. Sin embargo, Lozano indicó que esa construcción fue discutida y consensuada entre ambos. “Esa parte sí fue marketing, esa parte sí fue contenido, fue consensuado por los dos, aunque yo no estaba tanto de acuerdo”, aseguró en el video publicado en sus redes sociales.

Luego de su eliminación, comenzaron a circular rumores en México cuestionando la unión de Alina Lozano y Jim Velasquez en '¿Apostarías por mí?' - crédito ViX
Alina Lozano desmintió rumores de que mantenía a Jim Velásquez - crédito ViX

La actriz insistió en que el trasfondo económico de la pareja era diferente al que se divulgó públicamente. Lozano explicó que, al contrario de lo que se dijo, Velásquez contaba con independencia financiera y ganaba más que ella.

Él ganaba mucho más dinero que yo. Y siempre, desde que nos conocimos”, expresó, y añadió que su expareja ya poseía reconocimiento y seguidores antes de iniciar la relación.

Según la actriz, el propio Velásquez propuso impulsar una narrativa que resultara más atractiva para la audiencia, planteando que sería más impactante sugerir que Lozano era la responsable del sustento económico.

En su testimonio, Lozano afirmó que, en la vida cotidiana, Velásquez aportó a la estabilidad del hogar. “Más de una vez fue él fue el que sostuvo esta casa. Más de una vez fue el que me ayudó a mí. Más de una vez fue el que estuvo para mí económicamente”, aclaró.

También subrayó que el entorno de los creadores de contenido suele recurrir a estrategias de dramatización para captar la atención y aumentar el alcance de sus publicaciones. “Esa parte sí se sacrifica con el tema de hacer marketing y que se vuelva como sugestivo o atractivo lo que la pareja hace”, puntualizó.

Polémica en redes tras confesión de Alina Lozano sobre su relación y el rol de Jim Velásquez - crédito @soyalinalozano/TikTok
Polémica en redes tras confesión de Alina Lozano sobre su relación y el rol de Jim Velásquez - crédito @soyalinalozano/TikTok

La actriz abordó las consecuencias personales de la exposición mediática y la construcción de relatos dramáticos. Manifestó que le resulta absurdo pensar que, tras haber atravesado una neumonía y haber gastado sus ahorros en el proceso de recuperación, podría haber mantenido económicamente a otra persona.

Me da risa pensar que después de la neumonía, una mujer con la edad mía y que además casi me muero y que se me fueron todos los ahorros ahí, tuviese dinero para mantener a un hombre”, compartió en el video.

Durante la grabación, Lozano también hizo referencia a la presión que implica el juicio público y las versiones que se viralizan sin fundamento. Reconoció que, aunque no compartía completamente la decisión, aceptó el enfoque porque formaba parte de la dinámica del trabajo digital que compartía con Velásquez.

Yo tenía, siento que le debía este video a él, de verdad, porque no es así”, declaró.

Alina Lozano, actriz colombiana
Alina Lozano habló de su relación con Jim Velásquez: “La historia del sustento económico fue marketing, no realidad” - crédito @lozanoalina/Instagram

En el relato, la actriz describió a Velásquez como una persona organizada y estructurada. Negó que él dependiera de su dinero y aseguró que los bienes materiales mencionados públicamente fueron adquiridos por él.

Él compró su camioneta con su dinero, él compró sus apartamentos con su dinero”, enfatizó Lozano.

El video concluyó con un mensaje directo a Velásquez, en el que la actriz expresó que su expareja “se montó en un peladero”, aludiendo de forma irónica a la situación económica que atravesaba tras su enfermedad y las dificultades personales recientes.

Con este testimonio, Lozano buscó cerrar la polémica y corregir la narrativa pública sobre su relación.

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