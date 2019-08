El exterior no está ayudando. El panorama para el dólar no es el mejor. Los futuros de las bolsas del mundo del domingo para el lunes, mostraban a Wall Street y Europa en rojo. En Asia, las Bolsas en la medianoche de Oriente, estaban en territorio notoriamente negativo. China A50 uno de los principales indicadores, perdía 1,40%, mientras Shanghai bajaba 0,80%. El Hang Seng de Hong Kong, el otro índice importante de China, sufría un derrumbe de 3,10%. Japón no se quedaba la zaga del pesimismo. El Nikkei mostraba una decadencia de 2,53%.