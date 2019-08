– Pero a la dirigencia política pareciera que la importancia de recuperar la solvencia fiscal y externa no está en su agenda, apenas se coló en la campaña de las PASO en los últimos días…

– Al político la gusta aumentar los gastos casi que por naturaleza y sobre todo si está en campaña. La última vez que tuvimos superávit fiscal fue con Néstor Kirchner. Si bien fue un superávit heredado producto de la devaluación y el default de los años anteriores lo cierto es que él no se lo dilapidó. Lamentablemente no se sostuvo ese criterio con Cristina Kirchner y ahí, bueno, se empezó a comer lo ahorrado, hasta llegar a buscar plata por cualquier lado, porque no tenían acceso al mercado de capitales. Ahora se está haciendo un esfuerzo en lo fiscal. Pero la duda que nos queda siempre es si es sostenible, porque apenas el mercado nos saque un poco el torniquete está el riesgo de volver a aflojar. Me encantaría poder decirle que aprendimos la lección.