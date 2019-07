En cuestiones tributarias se analiza también lo que el protagonista quiere o piensa que hará en el futuro. Es como un tenista que recién gana un primer torneo, pero igual se declara como profesional ante el fisco. "Los padres deberían hacer una correcta planificación fiscal porque son montos que superan los mínimos de punibilidad que exigen la ley penal tributaria. Si no se hace esa planificación y no se paga, cabe una denuncia penal", asegura el especialista, quien aclara que siempre se paga por lo que efectivamente se cobra (en muchos concursos el monto puede ser menor a anunciado públicamente o se paga en partes, etc.)