Las palabras de Acevedo no fueron críticas, pese a los temores de muchos sectores industriales de que el acuerdo afecte la actividad local. "No podemos oponernos a una mayor integración, pero los desafíos son grandes", dijo el industrial a Infobae. Según remarcó el empresario aceitero, aprovechó la oportunidad para plantearle al Presidente que "10 años no son nada para una empresa y mucho menos lo es para un gobierno", en relación a que no es mucho tiempo para encarar las reformas pendientes que permitan a la industria ser competitiva. "Vamos a tener que tener tasas más bajas, impuestos más bajos y una inflación menor", aseguró Acevedo.