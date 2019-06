Las avanzadas negociaciones con Europa para firmar el acuerdo en el menor tiempo posible también fueron motivo de tensión entre Coviar y el Gobierno, ya que, según aseguran, "el tema no ha sido debatido en la industria" y, si fue hablado, "lo han hecho sólo con algunos dirigentes", mencionó Zuccardi. Las quejas fueron llevadas al ministerio de Producción a fines de mayo, cuando los directivos de la corporación se reunieron con la secretaria de Comercio Exterior, Marisa Bircher, a quien le manifestaron que no estaban de acuerdo con la marcha de las discusiones. En un clima de tensión, la funcionaria les respondió que la decisión estaba tomada y que no iban a volver atrás.