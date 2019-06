Los mercados tomaron favorablemente la designación de Alberto Fernández como candidato a presidente, mientras que Cristina quedó en el segundo lugar. Fue interpretado como un paso hacia una mayor moderación, ya que el ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner tendría mayor capacidad de diálogo con distintos sectores políticos y eventualmente también con inversores internacionales. Tras un primer día de dudas, el mercado se volvió mucho más positivo y el rally de acciones comenzó a tomar más velocidad. Algunos también leyeron esta mejoría como un festejo de los inversores ante una fórmula menos competitiva por parte del kirchnerismo. Por el momento, no obstante, está lejos de verificarse ese fenómeno, ya que la presencia de Alberto no le habría restado votos. De todas formas, hay serias dudas en el "círculo rojo" sobre el verdadero margen de maniobra que tendría su eventual presidencia.