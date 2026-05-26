Entre calcetines y ropa una mujer viajaba con un arma de fuego: fue detenida en el AICM de la CDMX

Una mujer intentaba viajar con un arma de fuego y balas en su maleta Foto: SEMAR

Una mujer fue detenida en el AICM después de que personal de Semar detectó una pistola abastecida y 17 cartuchos útiles dentro de su equipaje, un hallazgo que derivó en su puesta a disposición del Ministerio Público para definir su situación jurídica por la portación ilegal del arma.

La revisión ocurrió en uno de los filtros de inspección del aeropuerto, donde el equipaje pasó por equipos de rayos X. De acuerdo con Semar, el análisis de la imagen permitió identificar un objeto con características similares a un arma de fuego dentro de la maleta.

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El caso activó la intervención de elementos de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria, UNAPAP, adscrita a la Armada de México por conducto de la Región Naval Central. Según Semar, el equipaje fue retirado para ubicar a su propietaria y realizar la apertura en su presencia.

Una vez abierta la maleta, el personal naval confirmó que en el interior había un arma de fuego abastecida con un cargador y 17 cartuchos útiles. Tras esa verificación, la pasajera fue asegurada de inmediato, se le leyeron sus derechos y quedó a disposición de las autoridades competentes junto con los indicios asegurados.

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El arma de fuego fue detectada gracias a la inspección de Rayos X obligatoria para todos los equipajes Foto: Semar

El hallazgo se realizó durante la inspección con rayos X

Semar informó que la detección comenzó con el análisis de imagen de RX en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ese procedimiento permitió advertir un artefacto sospechoso antes de una inspección física del equipaje.

El aseguramiento del arma se realizó después de una revisión más detallada. Según la dependencia, la inspección confirmó que se trataba de una pistola con cargador abastecido, además de municiones, por lo que se inició el procedimiento legal correspondiente.

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El incidente generó movilización de elementos federales dentro de la terminal aérea. A pesar de esa presencia adicional de seguridad, las actividades en el aeropuerto continuaron bajo vigilancia.

La respuesta central al caso es esta: la mujer fue detenida por llevar un arma de fuego abastecida y cartuchos útiles en su equipaje dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y ahora el Ministerio Público deberá determinar si contaba o no con permisos legales y cuál será su situación jurídica.

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El arma fe fuego tenía diversas balas para recarga Foto: Semar

La pasajera quedó a disposición del Ministerio Público

Semar precisó que la detenida y los objetos asegurados fueron entregados a las autoridades competentes para integrar la carpeta de investigación. Esa instancia será la encargada de establecer el origen del arma, revisar si existía autorización para su portación y deslindar responsabilidades.

La dependencia también recordó que portar armas sin autorización constituye un delito federal. Esa advertencia fue reiterada junto con el llamado a respetar las normas de seguridad aeroportuaria en las terminales del país.

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El operativo fue ejecutado por personal naval encargado de tareas de protección aeroportuaria, una función orientada a reforzar los controles de seguridad en áreas de acceso y revisión de pasajeros. En este caso, la intervención comenzó con tecnología de inspección no intrusiva y concluyó con la detención de la pasajera.

Semar señaló que esta acción forma parte de su colaboración con instituciones de seguridad y procuración de justicia. La corporación agregó que mantiene capacidades operativas y de vigilancia en el aeropuerto para atender hechos que puedan representar un riesgo para usuarios, trabajadores e instalaciones.

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El caso quedó documentado como una detención derivada de controles de revisión dentro del AICM. La indagatoria seguirá su curso con base en el arma de fuego, el cargador y los cartuchos asegurados.

Una mujer fue detenida en el AICM tras ser localizada con una pistola abastecida en su equipaje.

El arma fue detectada por personal de Semar mediante equipos de rayos X y en la maleta había 17 cartuchos útiles .

La pasajera quedó a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica e investigará el origen del arma.