México

Entre calcetines y ropa una mujer viajaba con un arma de fuego: fue detenida en el AICM de la CDMX

Personal de Semar detectó una pistola abastecida y 17 cartuchos útiles dentro de su equipaje

Guardar
Google icon
Una mujer intentaba viajar con un arma de fuego y balas en su maleta Foto: SEMAR
Una mujer intentaba viajar con un arma de fuego y balas en su maleta Foto: SEMAR

Una mujer fue detenida en el AICM después de que personal de Semar detectó una pistola abastecida y 17 cartuchos útiles dentro de su equipaje, un hallazgo que derivó en su puesta a disposición del Ministerio Público para definir su situación jurídica por la portación ilegal del arma.

La revisión ocurrió en uno de los filtros de inspección del aeropuerto, donde el equipaje pasó por equipos de rayos X. De acuerdo con Semar, el análisis de la imagen permitió identificar un objeto con características similares a un arma de fuego dentro de la maleta.

PUBLICIDAD

El caso activó la intervención de elementos de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria, UNAPAP, adscrita a la Armada de México por conducto de la Región Naval Central. Según Semar, el equipaje fue retirado para ubicar a su propietaria y realizar la apertura en su presencia.

Una vez abierta la maleta, el personal naval confirmó que en el interior había un arma de fuego abastecida con un cargador y 17 cartuchos útiles. Tras esa verificación, la pasajera fue asegurada de inmediato, se le leyeron sus derechos y quedó a disposición de las autoridades competentes junto con los indicios asegurados.

PUBLICIDAD

El arma de fuego fue detectada gracias a la inspección de Rayos X obligatoria para todos los equipajes Foto: Semar
El arma de fuego fue detectada gracias a la inspección de Rayos X obligatoria para todos los equipajes Foto: Semar

El hallazgo se realizó durante la inspección con rayos X

Semar informó que la detección comenzó con el análisis de imagen de RX en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ese procedimiento permitió advertir un artefacto sospechoso antes de una inspección física del equipaje.

El aseguramiento del arma se realizó después de una revisión más detallada. Según la dependencia, la inspección confirmó que se trataba de una pistola con cargador abastecido, además de municiones, por lo que se inició el procedimiento legal correspondiente.

El incidente generó movilización de elementos federales dentro de la terminal aérea. A pesar de esa presencia adicional de seguridad, las actividades en el aeropuerto continuaron bajo vigilancia.

La respuesta central al caso es esta: la mujer fue detenida por llevar un arma de fuego abastecida y cartuchos útiles en su equipaje dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y ahora el Ministerio Público deberá determinar si contaba o no con permisos legales y cuál será su situación jurídica.

El arma fe fuego tenía diversas balas para recarga Foto: Semar
El arma fe fuego tenía diversas balas para recarga Foto: Semar

La pasajera quedó a disposición del Ministerio Público

Semar precisó que la detenida y los objetos asegurados fueron entregados a las autoridades competentes para integrar la carpeta de investigación. Esa instancia será la encargada de establecer el origen del arma, revisar si existía autorización para su portación y deslindar responsabilidades.

La dependencia también recordó que portar armas sin autorización constituye un delito federal. Esa advertencia fue reiterada junto con el llamado a respetar las normas de seguridad aeroportuaria en las terminales del país.

El operativo fue ejecutado por personal naval encargado de tareas de protección aeroportuaria, una función orientada a reforzar los controles de seguridad en áreas de acceso y revisión de pasajeros. En este caso, la intervención comenzó con tecnología de inspección no intrusiva y concluyó con la detención de la pasajera.

Semar señaló que esta acción forma parte de su colaboración con instituciones de seguridad y procuración de justicia. La corporación agregó que mantiene capacidades operativas y de vigilancia en el aeropuerto para atender hechos que puedan representar un riesgo para usuarios, trabajadores e instalaciones.

El caso quedó documentado como una detención derivada de controles de revisión dentro del AICM. La indagatoria seguirá su curso con base en el arma de fuego, el cargador y los cartuchos asegurados.

  • Una mujer fue detenida en el AICM tras ser localizada con una pistola abastecida en su equipaje.
  • El arma fue detectada por personal de Semar mediante equipos de rayos X y en la maleta había 17 cartuchos útiles.
  • La pasajera quedó a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica e investigará el origen del arma.

Temas Relacionados

mexico-noticiasmexico-seguridadCDMXCiudad de Méxicoarma de fuegopistolaaeropuertobalas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Conductora enfurece tras discutir con peatones y afirmar que “los autos van primero”

Las víctimas grabaron el momento posterior al altercado y el video rápidamente acumuló miles de reacciones y comentarios

Conductora enfurece tras discutir con peatones y afirmar que “los autos van primero”

Tras salir de Morena, Sergio Mayer revela que tramitará su tarjeta del INAPAM: “Para tener descuentos”

El exdiputado tuvo un encuentro con la prensa

Tras salir de Morena, Sergio Mayer revela que tramitará su tarjeta del INAPAM: “Para tener descuentos”

Maru Campos podría ir 40 años a la cárcel por traición a la patria, asegura Sandra Cuevas

Sandra Cuevas abordó en un video el caso CIA en Chihuahua, la salida de Andy de Morena y la gestión económica de Claudia Sheinbaum

Maru Campos podría ir 40 años a la cárcel por traición a la patria, asegura Sandra Cuevas

Muere maestro de la CNTE en plantón del Centro Histórico en CDMX

La tarde de este lunes los integrantes fueron encapsulados por policías capitalinos cuando intentaban ingresar a esta zona de la capital

Muere maestro de la CNTE en plantón del Centro Histórico en CDMX

Precio del dólar hoy en México: cotización de apertura del 26 de mayo

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Precio del dólar hoy en México: cotización de apertura del 26 de mayo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina desmantela plantíos de amapola del CJNG y afecta finanzas del grupo criminal en Nayarit

Marina desmantela plantíos de amapola del CJNG y afecta finanzas del grupo criminal en Nayarit

Violencia en Sinaloa: grupo armado dispara contra domicilio en Culiacán y deja dos heridos

Arrestan en Chihuahua a “El Maro”, objetivo prioritario e integrante de la célula de Gente Nueva del Cártel de Sinaloa

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de mayo: CJNG marcaba su droga con estampas de El Chicharito y Silvia Pinal, en CDMX

CJNG usaba estampas de ‘El Chicharito’ y Silvia Pinal para marcar droga hallada en la Condesa, CDMX

ENTRETENIMIENTO

Tras salir de Morena, Sergio Mayer revela que tramitará su tarjeta del INAPAM: “Para tener descuentos”

Tras salir de Morena, Sergio Mayer revela que tramitará su tarjeta del INAPAM: “Para tener descuentos”

Pati Chapoy lidera avanzada contra Sheinbaum tras llamado a no ver programas críticos del gobierno: “Aquí vamos a seguir”

Maribel Guardia y Chacón acusan a Addis Tuñón de usar cargo de tutriz para exclusivas y valoran pedir su destitución

Noche de Museos del 27 de mayo: pintura y vino, rodeo western, exposición mundialista y más actividades en la CDMX

Alex Fernández aclara su postura sobre el álbum tributo a su abuelo y la polémica con Ángela Aguilar

DEPORTES

Santiago Gimenez fija la meta de México en el Mundial 2026: “No es suficiente el quinto partido”

Santiago Gimenez fija la meta de México en el Mundial 2026: “No es suficiente el quinto partido”

Crystal Palace vs Rayo Vallecano: cuándo y dónde ver EN VIVO la final de la UEFA Conference League desde México

México conquista oro y plata en la etapa del Tour NORCECA de Voleibol de Playa en Tamaulipas

Muere el luchador Piloto Suicida en plena función en Ciudad Juárez

Este será el próximo trofeo que disputará Cruz Azul tras vencer a Pumas y ser campeón del Clausura 2026