"Largo plazo" es la idea que enfatiza a cada minuto Dujovne desde Japón. Sabe que es un proceso que no será corto, que tiene muchas chances de no prosperar y que, si bien puede sumar algún punto en el contexto político y económico local, no deja de ser un sueño. "Hay que ver qué pasa si no está Macri en el poder con esta idea revolucionaria", aseguraron en la Rosada luego de la filtración.