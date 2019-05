Hace 15 días, el líder de la misión del FMI para la Argentina, el italiano Roberto Cardarelli, estuvo en la CGT –como parte de las reuniones en la cuarta revisión del programa– y dijo "no le tenemos miedo a nada", cuando le preguntaron por un posible triunfo de Cristina Kirchner en las próximas elecciones presidenciales (aún no había anunciado la fórmula). Y dijo que era "demasiado temprano" para sentarse a renegociar el préstamo stand by previsto en tres años hasta mediados de 2021.