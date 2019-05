El Fondo Monetario Internacional no mantuvo todavía contactos directos con Alberto Fernández, designado hace menos de una semana precandidato presidencial del kirchnerismo, pero no descarta que tenga lugar. "No sería inusual que haya una reunión", señaló esta mañana el vocero principal de FMI, Gerry Rice, ante una consulta de Infobae en la sede del organismo multilateral.