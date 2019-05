Más de 1,5 millones de argentinos compran dólares como medida de ahorro. Ocurre de igual manera en el Conurbano que en el interior del país o en la Ciudad de Buenos Aires. El monto ahorrado en divisas que permanecen fuera del sistema financiero, incluso aquellas adquiridas por homebanking, representa un 40% PBI – que se reparte 25% proveniente del blanqueo y el 15% restante de compras directas – cuando un solo 3% del PBI representa el ahorro del argentino en pesos. No es dinero no declarado sino dinero que no ingresa al sistema financiero ni se destina a inversión.