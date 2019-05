Con el decreto 361, el Gobierno decidió dar una marcha atrás parcial con el aumento de la tasa de estadística y dejó afuera no sólo a las importaciones temporales (las que ingresan al país para luego ser parte de un proceso de producción y ser exportadas), sino también a las compras de bienes de capital destinadas a la producción de hidrocarburos no convencionales (Vaca Muerta), los regímenes de importación de bienes usados (la industria hidrocarburífera) y la compra del exterior de líneas de producción usadas. Sin embargo, esta corrección para la industria no es suficiente.