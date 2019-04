El Gobierno de Cambiemos intentó romper con la historia de stop & go, parar y crecer que no conduce al mismo lugar, sino a un claro deterioro del grado de bienestar de la población. Pero la magnitud de los desequilibrios, junto a claros desaciertos de algunas políticas y factores coyunturales inesperados, tanto en el frente interno, como inundaciones y sequías; y en el externo, guerras comerciales entre las grandes potencias, más la impaciencia de muchos de pretender resultados inmediatos, provocaron que el ciclo de modesto crecimiento en los años partes y leve receso en los impares, no se revirtiera.