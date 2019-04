Con todo, los analistas financieros coinciden que agregar USD 60 millones a la oferta va a dar más tranquilidad, pero que no se trata de una cifra capaz de determinar un cambio de tendencia si la demanda de dólares se dispara. "Creo que va dar unos centavos a la baja, pero no nos podría extrañar que pasemos de una situación de que esos USD 60 millones nos sobren a que no tengan injerencia cuando el dólar suba", indicó Christian Buteler.