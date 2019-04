Darío Barassi y su problema con los celos: "Cuando aparece un hombre como los que le gustan a mi mujer, ya lo odio"

“Tengo que aprender cómo darle libertad a mi hija” dice feliz el actor que se reconoce muy celoso y no sólo de su mujer. Además en esta charla con Teleshow relata que está pasando él y no ella por todos los síntomas del embarazo y repasa el recorrido que lo llevó a dejar una posición acomodada en San Juan para llegar al under porteño.