El total de las inversiones alcanzaría $1.650 millones este año: $ 365,3 millones en infraestructura edilicia, $ 587,1 millones en herramientas de trabajo y $ 697,6 millones en sistemas de seguridad informática. Implica: adquirir 5 mil computadoras, 3 mil notebooks, un número indeterminado de escaners e impresoras y hasta 10 mil estaciones de trabajo (all in one).