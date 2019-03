"Hoy el peso se depreció menos de 1,8%, mientras que el real se depreció 2,5% y la lira turca 5 por ciento. En este tipo de circunstancias, no conviene ir contra la corriente, no es bueno desacoplar al peso; y no tiene sentido gastar balas o credibilidad cuando no es una cuestión del peso sino una cuestión global", justifica el funcionario de Hacienda que pide off the record. "La política monetaria tracciona antes estos movimientos o desajustes momentáneos. Antes, el real se depreciaba 2,5% y el peso un 10%, y ahora no. Hay que entender que tenemos el doble golpe: el mundo y Brasil", dijo.