A Franco Macri ese "ninguneo" no lo afectaba demasiado. "Una frase que repetía seguido era aquella de sentarse en la vereda a ver pasar el cadáver de tu enemigo. No creía en trabajar en una revancha directa, si no simplemente en esperar", recordó Doris Capurro, quien durante años manejó la comunicación del grupo de empresas de Franco Macri y luego se convirtió en su amiga.