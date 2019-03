En política, Franco era un eminente pragmático. Se podría decir que tenía un perfil desarrollista, pero más que nada era un pesimista que consideraba que la Argentina no tiene arreglo. Por eso nunca comprendió que su hijo mayor quisiera ser presidente. "Para qué va a pelear por algo que va a perder", dijo una y otra vez, convencido de que no tenía ninguna chance en llegar a la Casa Rosada sin el respaldo del peronismo. No fue la única vez que se equivocó en política, por eso su hijo no lo consultaba.