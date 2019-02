– Cualquier alternativa que venga va a tener que explicar qué va a hacer distinto. Porque es muy fácil decir qué hicieron mal los demás. Y hasta ahora no he escuchado a nadie decir qué hará distinto. Tenemos que tener una discusión seria de propuestas. Claro que hubo errores, hubo un contexto difícil, no lo explicaron como correspondió, pero no tenían un contexto fácil. Creo que tenemos que hacer un balance y olvidarnos un poco la irritación que nos genera lo que no se hizo.