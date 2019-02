Directivos de la Asociación de Fábricas Argentinas de Autocomponentes (AFAC) se reunieron esta tarde con el ministro de Producción, Dante Sica, a quien le anticiparon que no sólo hubo algunos vehículos que se dejaron de producir y no fueron reemplazados por otros modelos, sino que el consumo interno sigue muy caído y la exportación se ve afectada por las retenciones y la reducción de los reintegros. Para el sector automotriz, considerando estos factores, la mejora de competitividad no llega al 10 por ciento.