"Para nosotros no es una avivada. No todas las cooperativas agregan esos servicios, pero se comenzó a hacer porque las primeras cooperativas eléctricas eran las únicas que llegaban a los lugares donde las otras empresas no estaban y se fueron anexando otros servicios", explicó a Infobae José Alvarez, presidente de Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (FACE), que representa a más de 250 cooperativas. Se estima que hay unas 600 en todo el país.