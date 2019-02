Consultado por Infobae, el director ejecutivo de Economías Regionales de la Confederación de la Mediana Empresa (CAME), Pablo Vernengo, afirmó que los productores no fueron los beneficiados de la cadena, que "hoy no tienen liquidez, sus insumos están dolarizados, hay altos costos tributarios y salariales y tienen los precios depreciados en los mercados".