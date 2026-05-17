Colombia

Cuatro hombres fueron asesinados en Marinilla: esta es la segunda masacre en una semana en el Oriente antioqueño

El crimen múltiple elevó la alarma en Antioquia, donde ya se han registrado 54 masacres en lo que va de año, según Indepaz, y motivó el despliegue de operativos especiales de investigación

Guardar
Google icon
Homicidio - Colombia
Masacre en zona rural de Marinilla: hallan cuerpos de cuatro hombres, entre ellos extranjeros - crédito Colprensa

Las autoridades de Antioquia investigan el crimen de cuatro hombres cuyos cuerpos fueron encontrados sin vida en la vereda Alto del Mercado, zona rural de Marinilla, durante la madrugada del domingo 17 de mayo de 2026.

Entre las víctimas figuran ciudadanos extranjeros, según confirmaron voceros oficiales luego de las primeras labores de inspección en el lugar. Este caso se suma a una serie de hechos violentos recientes en la región y eleva la preocupación por la seguridad en el Oriente antioqueño.

PUBLICIDAD

El hallazgo fue reportado tras una alerta recibida por la Policía, que movilizó unidades hacia la zona. Al llegar, los uniformados constataron la presencia de cuatro cadáveres, todos hombres, con heridas de arma de fuego.

Las autoridades revelaron la identidad de las víctimas del múltiple homicidio registrado en Marinilla. Tres de los fallecidos son extranjeros y uno oriundo de la localidad.

PUBLICIDAD

Un solo disparo recibió el conductor del vehículo, quien fue trasladado por sus propios familiares al hospital de Engativá - crédito Álvaro Tavera/Colprensa
Cuatro hombres fueron hallados con varios impactos de bala en Marinilla, Antioquia - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Entre ellos, Wilmer Alfredo Gil González, de 29 años, tenía antecedentes por tráfico de estupefacientes y habría pertenecido al Clan del Golfo. También murieron Juan Camilo Giraldo Gallego, de 19 años; Yonjairo Antonio Bravo Parra, de 20 años, y Jhoinder José Díaz Gago, venezolano de la misma edad. Gil González había sido capturado en febrero de 2026 por las autoridades en un operativo contra bandas criminales.

Una de las personas halladas sin vida había sido capturada en febrero de este año durante un operativo de allanamiento, en el que le fueron incautadas cantidades importantes de estupefacientes”, detalló el oficial.

Las autoridades desplegaron un grupo especial de investigación y el Laboratorio Móvil de Criminalística para recolectar pruebas en la escena.

Iniciamos las investigaciones y la destinación de un grupo especial de investigación, el Laboratorio Móvil de Criminalística, que están realizando las labores propias de recolección de evidencias y demás e invitamos también a la comunidad a que nos brinde información”, afirmó el coronel Muñoz Guzmán.

Este hecho ocurre en medio de una creciente disputa entre bandas y estructuras criminales en el Oriente antioqueño, donde organizaciones como El Mesa y el Clan del Golfo buscan controlar el negocio del microtráfico y otras rentas ilegales. Según las autoridades, estas pugnas han incrementado los episodios de violencia letal en municipios de la zona.

Indepaz se pronunció por muerte de tres pernas en el municipio de Andes en Antioquia - crédito @indepaz/X
Indepaz se pronunció por muerte de tres pernas en el municipio de Andes en Antioquia - crédito @indepaz/X

La alcaldía de Marinilla, encabezada por el alcalde y el secretario de Seguridad Javier Mozo Fonseca, convocó a una reunión urgente con las autoridades judiciales y policiales.

Durante el encuentro, se definieron estrategias para reforzar la presencia institucional y se anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quienes suministren información que permita ubicar y capturar a los autores del crimen.

“Rechazamos de forma categórica este lamentable hecho y aquí en el sitio estamos con las autoridades competentes, con la SIJÍN, con la Policía Nacional y estamos coordinando un ofrecimiento de recompensa de hasta 100 millones de pesos para las personas que nos informen sobre los responsables de este lamentable hecho”, expresó Mozo Fonseca.

La masacre de Marinilla es la segunda en menos de una semana en Antioquia. El pasado 15 de mayo, tres hombres dedicados a actividades mineras fueron asesinados en la zona rural de Andes.

En ese caso, las víctimas fueron sacadas de sus viviendas por hombres armados en el corregimiento de Santa Rita. Dos de los cuerpos aparecieron en distintos sitios de los Andes y el tercero fue hallado en jurisdicción de Jardín. Ambos hechos han profundizado la alarma en la región y motivado la realización de consejos de seguridad extraordinarios.

Pronunciamiento de Corpades por la masacre en Marinilla, Antioquia - crédito @corpades/X
Pronunciamiento de Corpades por la masacre en Marinilla, Antioquia - crédito @corpades/X

El aumento de homicidios en Marinilla y el Oriente antioqueño genera inquietud entre los habitantes y organizaciones sociales.

El año pasado, la región contabilizó 219 asesinatos. Marinilla, específicamente, sumó 16 homicidios en 2024 y para 2025 la cifra aumentó a 25, lo que representa un crecimiento superior al 56 por ciento.

De acuerdo con Indepaz, esta sería la masacre número 54 registrada en Colombia en lo que va del año. Las autoridades mantienen presencia en la zona mientras avanzan las investigaciones.

Tras lo anterior, la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), también se pronunció en su cuenta en X, donde afirmó: “Llevamos meses alertando sobre la crisis de derechos humanos y la falta de estrategias efectivas de seguridad”. Según el colectivo, la situación se encuentra en deterioro constante y no se observan respuestas contundentes de las autoridades frente a los riesgos existentes.

Temas Relacionados

Marinilla AntioquiaMasacre en AntioquiaCuatro muertos en AntioquiaCrimen en AntioquiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gustavo Petro volvió a causar polémica al repostear mensajes en apoyo al futbolista Lamine Yamal ondeando la bandera de Palestina en festejo del Barcelona

En su cuenta de X, el presidente colombiano replicó la polémica imagen en donde el jugador español ondeó la bandera del estado asiático durante la celebración del equipo catalán tras obtener el título de Liga

Gustavo Petro volvió a causar polémica al repostear mensajes en apoyo al futbolista Lamine Yamal ondeando la bandera de Palestina en festejo del Barcelona

Etapa 9 del Giro de Italia - EN VIVO: Victoria de Etapa para Jonas Vingegaard; Egan Bernal y Einer Rubio seguirán perdiendo tiempo

El Corno alle Scale reta a los ciclistas con 10 kilómetros de ascenso y rampas que llegan hasta el 12% de inclinación para cerrar la segunda semana de competencias

Etapa 9 del Giro de Italia - EN VIVO: Victoria de Etapa para Jonas Vingegaard; Egan Bernal y Einer Rubio seguirán perdiendo tiempo

Gustavo Petro informó captura con fines de extradición de exalcalde ligado a tráfico de fentanilo: “Alias Chucho”

El presidente colombiano comunicó que cinco personas, entre ellas un exalcalde de Guachené, fueron detenidas en operativos conjuntos con la DEA, tras ser señaladas de mantener vínculos con carteles mexicanos

Gustavo Petro informó captura con fines de extradición de exalcalde ligado a tráfico de fentanilo: “Alias Chucho”

Policía investiga la muerte de un niño de 5 años en Bogotá, tras caer de un piso 15

Las primeras pesquisas de las autoridades se enfocan en esclarecer cómo ocurrió la tragedia, mientras la madre del niño realizaba labores fuera del hogar en el momento en que sucedieron los hechos

Policía investiga la muerte de un niño de 5 años en Bogotá, tras caer de un piso 15

Luis Díaz celebró junto a su familia a ritmo de champeta la victoria del Bayern Múnich

El colombiano se robó el 'show' durante la fiesta a la que asistió acompañado de su papá, en la que el guajiro bailó y cantó frente a sus compañeros de equipo sin importar la barrera del idioma

Luis Díaz celebró junto a su familia a ritmo de champeta la victoria del Bayern Múnich
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

Seis integrantes de las disidencias de las Farc fueron abatidos en medio de combates en Belalcázar, Cauca

El Clan del Golfo estaría aumentando sus operaciones ilegales en el Pacífico colombiano tras decisión de la Fiscalía de no suspender las órdenes de captura

Estos fueron los grupos armados que más han crecido en Colombia: pasaron de 13.000 miembros en el 2018 a más de a 27.000 en 2025

Disidencias de ‘Calarcá’ estarían presionando a comunidades para que voten por Iván Cepeda: “Los vamos a apretar cuatro años más”

ENTRETENIMIENTO

Luis Díaz celebró junto a su familia a ritmo de champeta la victoria del Bayern Múnich

Luis Díaz celebró junto a su familia a ritmo de champeta la victoria del Bayern Múnich

Shakira y Clovis Nienow encienden las redes con su inesperada química durante una entrevista por su canción 'Dai Dai'

La Segura defiende a Aida Victoria Merlano tras la visita del Icbf y se va en contra del 'Agropecuario'

Video: Alfredo Gutiérrez tocó el acordeón para Natalia Lafourcade y cantaron temas propios durante un encuentro en Bogotá

Jon Favreau elogió los paisajes de Colombia y calificó como “una gran idea” filmar ‘Star Wars’ en el país

Deportes

Etapa 9 del Giro de Italia - EN VIVO: Victoria de Etapa para Jonas Vingegaard; Egan Bernal y Einer Rubio seguirán perdiendo tiempo

Etapa 9 del Giro de Italia - EN VIVO: Victoria de Etapa para Jonas Vingegaard; Egan Bernal y Einer Rubio seguirán perdiendo tiempo

Acierto en la expulsión del jugador del Deportes Tolima y equivocación en la tarjeta roja a Cristian Arango de Nacional: esto dicen los analistas arbitrales

Defensoría del Pueblo también se indignó por la posible convocatoria de Sebastián Villa al Mundial 2026: “La camiseta no es un escudo contra la justicia”

Andrés Mosquera Marmolejo sin fecha definida para unirse a la concentración de la selección Colombia: “Pensamos hoy en Santa Fe”

Sebastián Guzmán cuestionó decisiones arbitrales tras Tolima vs Nacional: “Yo vengo de allá y sé cómo es”