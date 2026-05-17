Cuatro hombres fueron asesinados en Marinilla: esta es la segunda masacre en una semana en el Oriente antioqueño

Masacre en zona rural de Marinilla: hallan cuerpos de cuatro hombres, entre ellos extranjeros - crédito Colprensa

Las autoridades de Antioquia investigan el crimen de cuatro hombres cuyos cuerpos fueron encontrados sin vida en la vereda Alto del Mercado, zona rural de Marinilla, durante la madrugada del domingo 17 de mayo de 2026.

Entre las víctimas figuran ciudadanos extranjeros, según confirmaron voceros oficiales luego de las primeras labores de inspección en el lugar. Este caso se suma a una serie de hechos violentos recientes en la región y eleva la preocupación por la seguridad en el Oriente antioqueño.

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El hallazgo fue reportado tras una alerta recibida por la Policía, que movilizó unidades hacia la zona. Al llegar, los uniformados constataron la presencia de cuatro cadáveres, todos hombres, con heridas de arma de fuego.

Las autoridades revelaron la identidad de las víctimas del múltiple homicidio registrado en Marinilla. Tres de los fallecidos son extranjeros y uno oriundo de la localidad.

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Cuatro hombres fueron hallados con varios impactos de bala en Marinilla, Antioquia - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Entre ellos, Wilmer Alfredo Gil González, de 29 años, tenía antecedentes por tráfico de estupefacientes y habría pertenecido al Clan del Golfo. También murieron Juan Camilo Giraldo Gallego, de 19 años; Yonjairo Antonio Bravo Parra, de 20 años, y Jhoinder José Díaz Gago, venezolano de la misma edad. Gil González había sido capturado en febrero de 2026 por las autoridades en un operativo contra bandas criminales.

“Una de las personas halladas sin vida había sido capturada en febrero de este año durante un operativo de allanamiento, en el que le fueron incautadas cantidades importantes de estupefacientes”, detalló el oficial.

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Las autoridades desplegaron un grupo especial de investigación y el Laboratorio Móvil de Criminalística para recolectar pruebas en la escena.

“Iniciamos las investigaciones y la destinación de un grupo especial de investigación, el Laboratorio Móvil de Criminalística, que están realizando las labores propias de recolección de evidencias y demás e invitamos también a la comunidad a que nos brinde información”, afirmó el coronel Muñoz Guzmán.

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Este hecho ocurre en medio de una creciente disputa entre bandas y estructuras criminales en el Oriente antioqueño, donde organizaciones como El Mesa y el Clan del Golfo buscan controlar el negocio del microtráfico y otras rentas ilegales. Según las autoridades, estas pugnas han incrementado los episodios de violencia letal en municipios de la zona.

Indepaz se pronunció por muerte de tres pernas en el municipio de Andes en Antioquia - crédito @indepaz/X

La alcaldía de Marinilla, encabezada por el alcalde y el secretario de Seguridad Javier Mozo Fonseca, convocó a una reunión urgente con las autoridades judiciales y policiales.

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Durante el encuentro, se definieron estrategias para reforzar la presencia institucional y se anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quienes suministren información que permita ubicar y capturar a los autores del crimen.

“Rechazamos de forma categórica este lamentable hecho y aquí en el sitio estamos con las autoridades competentes, con la SIJÍN, con la Policía Nacional y estamos coordinando un ofrecimiento de recompensa de hasta 100 millones de pesos para las personas que nos informen sobre los responsables de este lamentable hecho”, expresó Mozo Fonseca.

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La masacre de Marinilla es la segunda en menos de una semana en Antioquia. El pasado 15 de mayo, tres hombres dedicados a actividades mineras fueron asesinados en la zona rural de Andes.

En ese caso, las víctimas fueron sacadas de sus viviendas por hombres armados en el corregimiento de Santa Rita. Dos de los cuerpos aparecieron en distintos sitios de los Andes y el tercero fue hallado en jurisdicción de Jardín. Ambos hechos han profundizado la alarma en la región y motivado la realización de consejos de seguridad extraordinarios.

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Pronunciamiento de Corpades por la masacre en Marinilla, Antioquia - crédito @corpades/X

El aumento de homicidios en Marinilla y el Oriente antioqueño genera inquietud entre los habitantes y organizaciones sociales.

El año pasado, la región contabilizó 219 asesinatos. Marinilla, específicamente, sumó 16 homicidios en 2024 y para 2025 la cifra aumentó a 25, lo que representa un crecimiento superior al 56 por ciento.

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De acuerdo con Indepaz, esta sería la masacre número 54 registrada en Colombia en lo que va del año. Las autoridades mantienen presencia en la zona mientras avanzan las investigaciones.

Tras lo anterior, la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), también se pronunció en su cuenta en X, donde afirmó: “Llevamos meses alertando sobre la crisis de derechos humanos y la falta de estrategias efectivas de seguridad”. Según el colectivo, la situación se encuentra en deterioro constante y no se observan respuestas contundentes de las autoridades frente a los riesgos existentes.