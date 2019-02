No se puede soslayar la volatilidad cambiaria propia de los períodos electorales. Jorge Vasconcelos, economista del IERAL de la Fundación Mediterránea, expresó que "el esquema vigente no sólo implica flotación entre el piso y el techo de la zona de no intervención", sino que "define una amplia brecha de 30% entre ambos extremos", a la vez que "las operaciones del Banco Central, tanto en la punta compradora como la vendedora, están limitadas por monto".