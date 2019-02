"Lo que pasa entre Techint y el Gobierno es algo que nos preguntamo todos. Había una relación de idilio y de golpe se cortó. El resto de las empresa, por ahora más o menos sigue trabajando bien. Esta tirantés no se entiende. Aún no veo impacto en el empleo y en general no se van a modificar inversiones, sólo Techint que ya bajó tres equipos. No hay crisis, es raro todo. Si hay que pagar o no es un tema de ellos, pero que no toquen a la gente", dijo Pereyra.