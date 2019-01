Según la Dirección General de Estadística y Censos de CABA en diciembre una familia tipo integrada por 2 adultos de 35 años, que participan activamente del mercado de trabajo, y 2 hijos menores de 9 años, que cuentan con vivienda propia, debieron reunir en conjunto en el último mes de 2018 $12.237,92 para no caer por debajo de la línea de indigencia; y $24.865,43 para no quebrar el umbral de pobreza no indigente.