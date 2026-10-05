Colombia

Sebastián Villalobos pidió a sus seguidores respeto tras la decisión de su separación: “No he abandonado a mi hija”

El creador de contenido y participante de ‘MasterChef Celebrity’ salió al paso de versiones que circulan sobre su comportamiento como padre tras el fin de su relación con Camila Santamaría. Aseguró que seguirá presente en la vida de su hija Isla

Sebastián Villalobos afronta la separación durante su participación en el programa 'MasterChef Celebrity Colombia' - crédito Canal RCN
Sebastián Villalobos afronta la separación durante su participación en el programa 'MasterChef Celebrity Colombia' - crédito Canal RCN
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Sebastián Villalobos volvió a hablar sobre el fin de su relación con Camila Santamaría y esta vez fue más allá de los mensajes conciliadores de los primeros días. El creador de contenido, que participa actualmente en MasterChef Celebrity, usó sus historias de Instagram para salir al paso de versiones que, según él, circulan sin fundamento sobre su rol como padre.

El santandereano fue tajante en un punto: “Mi relación de pareja terminó, mi relación como papá no”. Con esa frase buscó despejar cualquier duda sobre su vínculo con Isla, la hija que tiene con Santamaría y que nació el 9 de mayo de 2025.

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Villalobos niega haber abandonado a su hija

El youtuber reconoció que vio “todo lo que se está diciendo” sobre la separación y advirtió que algunas versiones sobre él “simplemente no son ciertas”. No precisó cuáles, pero dejó clara su molestia con la forma en que se interpretó su silencio inicial.

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Explicó que su labor como papá no la dejará a un lado y seguirá pendiente de su hija - crédito @sebasvillalobos/IG

“No he abandonado a mi hija. Voy a seguir estando presente para ella, amándola y asumiendo mi responsabilidad como padre”, escribió en una de sus publicaciones.

Villalobos pidió respeto, en especial por la menor, y evitó entrar en detalles sobre los motivos de la ruptura. “No voy a contar nuestra historia privada ni voy a convertir una relación de seis años en una discusión pública”, señaló, en referencia al tiempo que llevaba junto a Santamaría.

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El creador de contenido cerró ese mensaje con una frase que resume su postura ante la exposición pública del tema: “Lo demás, con el tiempo, cada uno podrá sacar sus propias conclusiones”.

Un viaje a España con American Eagle en medio de la polémica

En una segunda publicación, Villalobos anticipó algo que, según sus propias palabras, “probablemente va a generar comentarios”. En los próximos días viajará a España por un compromiso comercial con American Eagle, marca con la que ya tenía pactada una colaboración.

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El creador de contenido pidió respeto por lo que pasó en su separación con Camila Santamaría - crédito @sebasvillalobos/IG

El influenciador explicó que seguirá compartiendo proyectos, viajes y compromisos de trabajo que ya estaban programados antes de la separación. Fue enfático en que continuar con esa agenda no significa indiferencia frente a lo ocurrido en su vida personal.

“Son compromisos de trabajo que asumí antes de que todo esto sucediera y que tengo que cumplir. No puedo simplemente desaparecer de ellos o cancelar cada proyecto porque mi situación personal cambió”, escribió.

El mensaje también funciona como respuesta anticipada a las críticas que suele recibir cualquier figura pública cuando continúa con su rutina laboral tras una ruptura mediática. Villalobos decidió adelantarse a esa lectura y explicarla con sus propias palabras, antes de que terceros la hicieran por él.

Trabajar, dice, es parte de su responsabilidad como padre

El youtuber vinculó directamente su actividad profesional con su rol de padre. Según explicó, seguir generando ingresos es lo que le permite sostener económicamente a Isla y cumplir con sus obligaciones tanto frente a la niña como frente a Santamaría en su papel de madre.

“Seguir trabajando también es parte de mi responsabilidad. Es lo que me permite seguir construyendo estabilidad para mi hija y cumplir con mis responsabilidades económicas como papá y con Cami como mamá de Isla”, afirmó.

Sebastián Villalobos anunció que será papá - crédito @sebas/Instagram
Sebastián Villalobos anunció que será papá - crédito @sebas/Instagram

Villalobos adelantó además qué tipo de contenido verá su público en el corto plazo: sonrisas, viajes, campañas publicitarias y material habitual de su trabajo como creador de contenido. Pidió, sin embargo, que esa imagen no se confunda con ausencia de un proceso personal real.

“Así que probablemente van a ver sonrisas, viajes, campañas y contenido. Eso no significa que detrás de una historia no exista una realidad”, escribió.

Cerró su publicación con una frase breve que resume el tono general de sus dos mensajes: “La vida sigue. Y yo también tengo que seguir haciendo mi trabajo”.

Hasta el momento, Villalobos no ha dado detalles sobre las causas de la separación ni ha respondido de manera directa a las versiones específicas que, según él, circulan sobre su comportamiento como padre.

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