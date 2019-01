La licitación para comprar dólares como instrumento, mostró su ineficacia. La baja de tasas podría haber sido más importante. Pero el Gobierno actúa con timidez y si se observa lo que está sucediendo, no son pocos los que le darán la razón a Guido Sandleris, el presidente del Banco Central, por no apresurarse a bajar la tasa. Si bien los elogios vienen del lado de los que siguen la política monetaria, del lado de la producción el accionar del titular del Banco Central es centro de las críticas. Las empresas exportadoras en particular están castigadas por las elevadas tasas de interés y por un dólar que cayó notablemente y está gravado con una retención adicional de $ 4.