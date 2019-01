– ¿Ese temor que pueden esgrimir los mercados por la aparición de un acreedor privilegiado de la Argentina, no es exagerado, porque la experiencia dice que una vez que el país accedió a ese prestamista de última instancia, le ha costado salir, o dicho de otra forma ha tenido la facilidad de ir renovando esos acuerdos, y no se enfrentó como ocurre muchas veces con el sector privado que decide cambiar su portafolio y no renueva la deuda?

– Sí, pero habrá que ver cuánto más podría prestarle el FMI a la Argentina, pareciera que no mucho más, y refinanciar sobre qué condiciones, por lo que crea un factor de incertidumbre adicional, porque no sólo dependerá de las decisiones del Gobierno argentino, sino también de tratar de influir con sus formas, metodología y distancia de los hechos. Es cierto que de la infinidad de acuerdos con el Fondo, la mayor parte fueron por renovaciones y ampliaciones de los existentes.