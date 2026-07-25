España

Embalses en España: así están las reservas de agua este sábado 25 de julio

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

Guardar
Miteco actualiza la situación de los embalses de agua en España (EFE)
Miteco actualiza la situación de los embalses de agua en España (EFE)

Los embalses de agua en España tienen una capacidad de 56.043 hm3, sin embargo, actualmente se encuentra un 73,35 % llenó, de acuerdo con la más reciente actualización del Boletín Hidrológico Peninsular, publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Esto indica que la reserva de agua en el país bajó en comparación con la capacidad que se documentó hace una semana.

Conocer la capacidad de los embalses en España se ha convertido en un tema clave para entender la administración de los recursos hídricos en el país.

Evolución del agua embalsada en España

Fecha: sábado 25 de julio de 2026.

Capacidad: 56.043 hm3.

Total de agua embalsada: 41.110 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 73,35 %.

Variación de hace una semana: -1.082 hm3.

Variación porcentual semanal: -1,93 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 38.311 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 68,36 %.

Capacidad de todos los embalses de España por comunidad autónoma

Hacer una revisión constante de la capacidad de los embalses de agua es fundamental para conocer la situación hídrica del país (Europa Press)
Hacer una revisión constante de la capacidad de los embalses de agua es fundamental para conocer la situación hídrica del país (Europa Press)

Andalucía: 79,03%.

Aragón: 69,63%.

Asturias: 76,32%.

C. Valenciana: 49,95%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 70,84%.

Castilla-La Mancha: 65,21%.

Cataluña: 82,92%.

Comunidad de Castilla y León: 75,01%.

Extremadura: 74,96%.

Galicia: 72,11%.

Murcia: 29,05%.

Navarra: 63,59%.

Tips para ahorrar agua en el baño

Independientemente de la situación en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de recomendaciones para ahorrar agua desde los hogares, específicamente desde el baño.

PUBLICIDAD

Elija la ducha en vez del baño. Una ducha consume, por término medio, una cuarta parte del agua que requiere un baño: para llenar la bañera hacen falta unos 200 litros de agua, mientras que una ducha de cinco minutos consume unos 50 litros.

Instale en la ducha un rociador eficiente. Los rociadores de ducha eficientes consumen unos 6-7 litros de agua por minuto, frente a los 12-15 litros de los tradicionales. Su instalación resulta muy sencilla: sólo hay que desenroscar el antiguo y enroscar el nuevo a la manguera de la ducha.

Controle su tiempo de ducha. Debajo de la ducha es fácil perder la noción del tiempo. Hay artilugios sencillos y baratos, como los relojes de arena impermeables, que nos permiten saber cuándo han transcurrido 4 o 5 minutos.

PUBLICIDAD

Abra el grifo sólo cuando necesite el agua. Mientras se enjabona, puede cerrar el grifo. Haga lo mismo mientras se lavas los dientes o se afeitas.

Use bien la cisterna del WC. Si la cisterna tiene un pulsador doble, utilice la opción de descarga reducida cuando necesite poca agua. Utilizará sólo la mitad del agua que contiene la cisterna y logrará el mismo resultado.

Si el agua caliente tarda en llegar puede utilizar un cubo o barreño para recoger el agua de la ducha hasta que salga caliente. Con ella puedes regar las plantas, fregar suelos, etcétera.

Coloque una papelera en el baño, así será más fácil evitar que el inodoro se utilice como si fuera un cubo de la basura, se ahorrará agua y evitará su contaminación.

Temas Relacionados

Nivel de embalses en España hoyReserva de agua en España hoyÚltimas actualizacionesEmbalses EspañaEmbalses España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Cómo estará el clima en Zaragoza?

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

¿Cómo estará el clima en Zaragoza?

Pronóstico del clima en Valencia para antes de salir de casa este 25 de julio

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Pronóstico del clima en Valencia para antes de salir de casa este 25 de julio

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo | Ya hay 63.000 personas desalojadas o confinadas y nuevas oportunidades para contener los focos activos durante la noche

Los efectivos trabajan en fuegos como el de Almorox (Toledo), San Martín de Valdeiglesias (Madrid), Burgohondo (Ávila) o La Mierla (Guadalajara)

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo | Ya hay 63.000 personas desalojadas o confinadas y nuevas oportunidades para contener los focos activos durante la noche

Qué es y cómo funciona el mecanismo de respuesta de protección civil de la UE que ha pedido España ante el avance de los incendios

Se trata de una herramienta que coordina la respuesta conjunta de los países europeos frente a los desastres climáticos y otras emergencias

Qué es y cómo funciona el mecanismo de respuesta de protección civil de la UE que ha pedido España ante el avance de los incendios

¿España se ha preparado de verdad para la llegada del fuego?: “Por muy bien que se haga la prevención, el riesgo de grandes incendios es cada vez mayor”

Un verano más, el país enfrenta semanas críticas por el avance de las llamas. Los expertos apuntan al cambio climático, la despoblación y la gestión del monte como principales causas

¿España se ha preparado de verdad para la llegada del fuego?: “Por muy bien que se haga la prevención, el riesgo de grandes incendios es cada vez mayor”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Qué es y cómo funciona el mecanismo de respuesta de protección civil de la UE que ha pedido España ante el avance de los incendios

Qué es y cómo funciona el mecanismo de respuesta de protección civil de la UE que ha pedido España ante el avance de los incendios

Última hora del caso Zapatero: dimiten el presidente y el CEO de Plus Ultra, investigados por el rescate a la aerolínea

El juez rechaza el recurso de Jésica Rodríguez y mantiene su imputación al apreciar indicios de malversación por los sueldos cobrados en empresas públicas sin trabajar

17 bomberos de la Comunidad de Madrid denuncian que la falta de recursos les impide actuar contra los incendios: “No se nos dan los medios para poder desplazarnos”

El juez Calama cita como investigados al CEO y al presidente de Plus Ultra, que tendrán que declarar el 7 y 8 de septiembre

ECONOMÍA

Una empresa denuncia a una empleada por cobrar el sueldo mientras trabajaba en un restaurante durante la baja y le pide 18.000 euros: la Justicia la absuelve

Una empresa denuncia a una empleada por cobrar el sueldo mientras trabajaba en un restaurante durante la baja y le pide 18.000 euros: la Justicia la absuelve

El BCE abre la votación para elegir los nuevos billetes del euro, con Cervantes y María Callas como candidatos

Cómo funciona la OIT y para qué sirve la organización que Yolanda Díaz aspira a liderar

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Solo un 19% de los españoles ha reformado su vivienda para combatir el calor: el 78% de quienes lo necesitan no puede pagarlas

DEPORTES

De influencers a boxeadores en menos de un año: así ha evolucionado el entrenamiento en La Velada del Año de Ibai Llanos

De influencers a boxeadores en menos de un año: así ha evolucionado el entrenamiento en La Velada del Año de Ibai Llanos

El Real Madrid entra en la puja por Yan Diomandé y negocia con el RB Leipzig por el extremo marfileño

Ibai Llanos confiesa que hay políticos que se han ofrecido a pelear en La Velada: “Es algo que no me gusta”

Primer accidente mortal en el Camp Nou: muere un obrero al recibir un golpe mientras realizaba obras de remodelación

Iker Casillas desafió a Valdano 10 días antes de la final del Mundial y el tiempo le dio la razón: “Dame diez días”