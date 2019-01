Sin duda, una estrategia de marketing político 4.0 ayudará, a quien mejor sepa aplicarla, a divulgar las propuestas con más eficacia. Pero de nada servirá el marketing político si el candidato y su equipo no son capaces de presentar un plan realista y sincero. Especialmente para el candidato de Cambiemos, que ya ha gobernado cuatro años y no va a ser creíble si no reconoce los errores que condujeron a la actual situación y no presenta argumentos sólidos de que en caso de ser reelegido podrá lograr lo que no logró en el primer mandato.